Riaperto al traffico l'ingresso sud di Bagnara

<<Oggi non è Agosto 2024, non è Luglio 2024, non è Giugno 2024, non è Maggio 2024, non è Aprile 2024, ma il 27 marzo 2024. Siamo sicuri che nessuno si augurava altro. È stato un lavoro di squadra, dì programmazione, conduzione e realizzazione tra: Amministrazione Comunale, Comando Polizia Locale, Direzione Lavori FF. SS., Direzione Generale FF. SS., Impresa (degna di questo nome), & Maestranze bagnaresi: per professionalità, impegno e dedizione.

Il Sindaco, non poteva più rinviare quanto si rendeva assolutamente necessario per la messa in sicurezza strutturale del sottovia ferroviario di Via Mulini - Sfalassa’ che è strategicamente indispensabile per la messa in sicurezza dei trasporti e del traffico ferroviario nazionale. E così è stato fatto, in silenzio, abbiamo ascoltato e letto di tutto, dalle jettature ai tuttologi virtuali esperti anche in scienze delle costruzioni. Oggi, 27 marzo 2024 malgrado gli imprevisti nella trivellazione di 60 pali alla profondità di 16 metri in presenza di roccia viva e spostamento di numerosi sotto servizi, oggi si riapre. Grazie all’impegno di tutti, giorno dopo giorno, sempre presenti in un continuo soprintendere ai lavori con spirito di responsabile collaborazione con Direzione Lavori - Polizia Locale - Impresa e maestranze. Oggi si riesce a riaprire ad una corsia alternata per garantire la viabilità in entrata e in uscita dal paese per le vacanze di Pasqua 2024 ed entro qualche settimana anche i lavori di scarifica integrale (richiesta esplicita del Sindaco) del sottovia ferroviario (per recuperare centimetri di luce) e nuovo manto stradale restituiremo in sicurezza questa indispensabile arteria.