Nota stampa dell'Avv. Michele Filippo Italiano su "Aumento dell’aliquota IMU per i terreni agricoli"

Michele Filippo ItalianoROSARNO - Nella qualità di capogruppo di (“Rosarno prima di tutto”) espongo:

questa mattina è stato convocato con urgenza il consiglio comunale di Rosarno per alcune attività funzionali al prossimo bilancio di previsione. Tra le altre delibere portate dalla amministrazione del Sindaco Cutrì, una prevedeva la proposta della maggioranza di aumentare l’aliquota IMU riguardante i terreni agricoli; dalla vigente aliquota dell’otto per mille all’aliquota del dieci per mille. A questa proposta poi approvata dalla sola maggioranza ci siamo opposti con vigore. Abbiamo sostenuto che questo aumento non ci sembra opportuno perché va a gravare su un comparto in estrema difficoltà, quale quello agricolo, COMPARTO TRAINANTE da sempre di tutta l’economia della zona e fondamentale per la nostra città.

Un comparto che soffre una crisi asfissiante se pensiamo chela riduzione di produzione è quantificabile nella misura del 60-70% per gli agrumeti della Piana di Rosarno. Invece, per quanto riguarda la produzione di kiwi, la riduzione in percentuale è pari al 60%. (Fonte Regione Calabria). Cifre queste che avrebbero dovuto consigliare la maggioranza ad una maggiore prudenza. Non diciamo un’eresia quando sosteniamo che bisognava considerare come negliultimi 5 anni sul comparto si sono appalesate varie calamità (siccità, mosca ulivo, peronospera, gelate). Per non parlare dei prezzi alla produzione che sono sempre più bassi mentre aumentano i costi per i mezzi tecnici con la conseguenza chegli agricoltori lavorano sotto costo. Le recenti manifestazioni che hanno visto gli agricoltori sulle nostre strade sembrano non aver fatto breccia sulla maggioranza in seno al consiglio comunale di Rosarno. Tutto questo, a loro non risulta, perché in sede di discussione, un consigliere comunale intervenuto sul punto, a nome della maggioranza, ha così testualmente chiosato: “Il comparto agricolo non va male e quindi possono fare un piccolo sacrificio”.

Noi a questo modo di fare ci opponiamo e ci opporremo sempre sottolineando che un argomento di tal fatta avrebbe dovuto essere ragionato meglio e non arrivare con l’emergenza di far quadrare il bilancio. Ci rendiamo conto delle difficoltà che ha il nostro comune, come tanti altri comuni, nel far quadrare il bilancio per evitare il dissesto ma diciamo che è necessaria una programmazione ed una visione che in questo momento non vediamo nell’amministrazione che governa il nostro comune. Un’amministrazione che non ha ancora l’assessore al bilancio come non ci sono ancora le commissioni consiliari, strumenti necessari ed indispensabili per programmare al meglio l’azione amministrativa. Agli agricoltori diciamo che noi siamo al loro fianco.

Il capogruppo di Rosarno prima di tutto Avv. Michele Filippo Italiano