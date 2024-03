BAGNARA CALABRA Sabotata l’Auto del Sindaco Pistolesi, zucchero nel carburante

Adone Pistolesi sindaco di Bagnara Calabra Il sindaco Adone Pistolesi ha annunciato tramite i social che la sua vettura è stata sabotata. < >.

Il gruppo "Insieme per un Futuro" riferisce che il sindaco non si arrende e che continuerà il suo mandato. <<Il primo cittadino cammina tranquillamente a piedi - comtinua la nota stampa del gruppo di maggioranza -, uscendo di casa al mattino presto per tornarci la sera. Si va avanti, convinti e fermi, e non si scende dal percorso avviato e condiviso, legittimo e democratico, datato 14 giugno 2022>>. Tantissimi i commenti riversati sui social da parte dei cittadini per esprimere la vicinanza al sindaco Pistolesi. <<Un atto inqualificabile. Un gesto ignobile e vergognoso - e ancora - il successo nelle attività di questa amministrazione dà fastidio a chi ama Bagnara Calabra. Chi commette tali gesti non ha a cuore il nostro paese. Ora non si può più restare impassibili>>.

Sulla questione interviene anche Mimma Garoffolo consigliera con delega alle Pari Opportunità: <<Oltre alla solidarietà, occorrerebbero presenza, unione, collaborazione e meno pettegolezzi>>. Vicinanza anche da parte del circolo del Partito democratico di Villa San Giovanni. Il segretario Enzo Musolino, tramite la pagina social del circolo, esprime sdegno per il vile atto intimidatorio indirizzato al sindaco Pistolesi: <<Si cerca di fermare l'azione politico amministrativa per una Bagnara libera e proiettata al futuro, aggredendo i beni, lemacchine di servizio, gli strumenti dell'operare quotidiano della comunità>>. Il circolo villese del Pd invita quindi Pistolesi ad andare avanti e non mollare perchè <<i sinceri democratici - conclude la nota - e i cittadini perbene sono tutti con te>>. (t.f.)