Opzione di una nomina esterna per sostituire l'Arch. Demetrio, "La Bagnara che VogliAmo": "E la politica che fa"?

Ad una settimana dalle dimissioni dell' architetto Demetrio, viste le pretese di più componenti della maggioranza, eccezion fatta per Raneri che sembrava essere l' identikit politico perfetto per ricoprire tale incarico, per tagliare la testa al toro si profila l' opzione della figura di un professionista del settore per colmare il vuoto in giunta.

A questo punto in continuità col passato. Ma più che per dare continuità sarebbe la scelta più opportuna per sedare gli animi nella maggioranza. Insomma una scelta di comodo che aumenterebbe i maldipancia della politica impegnata in prima persona e democraticamente eletta dai cittadini. Non solo. La soluzione “tecnica” allontanerebbe ancora di più i cittadini dalle istituzioni. Le scelte di ogni amministrazione devono essere sempre e comunque prettamente politiche, cioè bisogna riconoscere che sono i cittadini, con il loro voto, ad indirizzare il cammino di un Ente.

Se poi si vuole mascherare le proprie difficoltà (il Sindaco non sa chi accontentare!) dietro una scelta di questo tipo, significa che la politica ne esce sconfitta e che i cittadini non esercitano più il proprio ruolo. Sarebbe opportuno, invece, che la politica si riappropri delle proprie funzioni, lasciando nell' angolo coloro i quali vogliono ergersi a paladini del popolo sovvertendo le regole democratiche.

Il gruppo consiliare - La Bagnara che VogliAmo