BAGNARA CALABRA Il sindaco Pistolesi ribadisce l'apprezzameto per il lavoro svolto dall'assessore Demetrio

Adone Pistolesi Dopo le dimissioni dell'assessore Annunziata Demetrio, si fanno i primi nomi per la sua sostituzione. Intanto il sindaco Adone Pistolesi esprime parole di apprezzamento per l'architetto Demetrio. Secondo il primo cittadino, l'assessore ai lavori pubblici sin dal suo insediamento aveva dato una disponibilità limitata all'incarico.

<<E' con sincero rammarico - spiega Pistolesi - che ho appreso della decisione dell'assessore Demetrio di dimettersi per sopraggiunti, ulteriori impegni professionali. Dimissioni da subito respinte e che ancora mi auguro possano rientrare per continuare a lavorare fianco a fianco con me e con tutti noi. Se così non potrà essere, è certo comunque che, nel suo mandato come assessore, ha dato sempre prova di saper essere una leader sapiente - continua il Sindaco - con le competenze più idonee per il ruolo ricoperto e l'impegno profuso nel portare avanti le numerose questioni importanti per il bene della nostra Bagnara. Il suo lavoro instancabile e la sua dedizione al servizio pubblico avranno nel tempo un impatto significativo sulla nostra comunità e sulla vita dei nostri concittadini>>. L'architetto Demetrio resta coerente con quanto detto nei giorni scorsi e non ritira le dimissioni. (t.f.)