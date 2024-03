Villa San Giovanni tra i comuni beneficiari di un finanziamento da parte del CoReVe

Comune di Villa San Giovanni Nei giorni scorsi l'ente è risultato tra i comuni beneficiari di un finanziamento da parte del CoReVe (consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro prodotti sul territorio nazionale). Quasi settantamila euro ottenuti a seguito della partecipazione dell'ente ad un avviso pubblicato dal CoReVe nei mesi scorsi.

Il finanziamento ottenuto permetterà l'acquisto di attrezzature utili per incentivare la raccolta differenziata del vetro, nello specifico l'ente potrà acquistare 5000 mastelli, 100 bidoni carrellati da 120 LT, 200 bidoni da 240 lt, 2 contenitori intelligenti. Inoltre, grazie a questo finanziamento, sarà possibile realizzare dei progetti di comunicazione per incentivare la raccolta differenziata con locandine, manifesti, volantini, seminari e altre attività che puntino a sensibilizzare la comunità sull'importanza di svolgere una corretta raccolta differenziata. Siamo soddisfatti di questo ennesimo finanziamento ottenuto: " Dal nostro insediamento - dichiara l'assessore ai servizi Ruggero Marra - siamo a lavoro per mettere in campo pratiche virtuose che facciano sì che la nostra città diventi sempre più green e rispettosa dell'ambiente. Crediamo fortemente che il cambiamento può avvenire solo se c'è una sinergia tra amministrazione e cittadini e in quest'ottica puntiamo molto sulla comunicazione, affinché tutti possano comprendere l'importanza di fare una corretta raccolta differenziata e, soprattutto, fornire strumenti idonei e adeguati ai cittadini per dare a tutti la possibilità di dare il proprio contributo alla salvaguardia del nostro pianeta. Continuiamo a lavorare a testa bassa per il bene della comunità: nei prossimi giorni sempre sui temi ambientali ci saranno ulteriori importanti novità per la nostra comunità”.

Il sindaco, la giunta, il gruppo consiliare “Città in Movimento“