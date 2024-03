Dimissioni da Assessore dell'Architetto Demetrio: tra le motivazioni "l'impossibilità a svolgere il proprio ruolo in condizioni ottimali"

Nancy Demetrio BAGNARA CALABRA - Hanno fatto molto discutere le dimissioni dall'incarico di Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Bagnara Calabra dell'Architetto Annunziata Demetrio. Nella lettera di dimissioni inviata al comune l'ormai ex assessore ha parlato di sopraggiunti impegni lavorativi, ma non tutti sono convinti che siano queste le vere motivazioni.

Sembrerebbe infatti che la Demetrio si sia dimessa <<principalmente, per l'impossibilità a svolgere il proprio ruolo in condizioni ottimali tali da consentire il raggiungimento di standard qualitativi degli uffici competenti>>. La mancanza delle condizioni ottimali quindi vengono considerate dall'Architetto Demetrio <<indispensabili per produrre risultati concreti nell'interesse della comunità.>> L'ex assessore non si è risparmiata in questo suo impegno e << nonostante gli sforzi profusi, e mettendo in campo anche le proprie competenze, con l'onestà intellettuale che la contradditingue>> ha preferito lasciare l'incarico piuttosto che, come dicono i bene informati, vedere messi a rischio importanti obiettivi che il gruppo di maggioranza e lei stessa si erano prefissati ad inizio legislatura. Un campanello d'allarme quindi per chi ha la responsabilità di governare il paese, e soprattutto per chi avrà l'incarico di portare a compimento le tante opere pubbliche in cantiere e quelle da cantierizzare.