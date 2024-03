Spoleti, "sentiero del Tracciolino, strada Granaro e Piazza M. SS. Annunziata, obiettivi raggiunti"

Michele SpoletiL’attività programmata negli anni precedenti, afferma il consigliere Michelangelo Spoleti, sta continuando a dare i propri frutti.

Nei giorni scorsi sono stati appaltati e iniziati i lavori di pulizia e manutenzione del Sentiero del Tracciolino, frutto di un lavoro di collaborazione iniziato nel 2021 quando i comuni di Bagnara, Palmi e Seminara si riunivano per firmare una convenzione per la gestione associata e coordinata della valorizzazione e la promozione del Sentiero del Tracciolino e del Sentiero Francese, percorsi naturalistici di estrema bellezza che valorizzano l’intera area della Costa Viola. A questi si va ad aggiungere anche la Strada interpoderale Granaro a Ceramida, di cui i lavori già appaltati sono in fase di esecuzione.

Inoltre in questi giorni si sono anche conclusi i lavori di adeguamento ai fini sociali di Piazza Maria SS. Annunziata, realizzati con fondi ministeriali ottenuti nel 2021 e destinati, con apposito atto di indirizzo, alla sistemazione e riqualificazione di alcune piazze del territorio progettate dall’ Arch. Giusy Versace. Si auspica adesso che l’amministrazione proceda all’arredo delle aiuole e la manutenzione costante.

Quindi ci si può ritenere soddisfatti per questi importanti obbiettivi raggiunti nel tempo e si attende adessol’appalto dei lavori riguardanti il progetto per ilrecupero storico, urbanistico e paesaggistico dell’antico Borgo di Ceramida, lavori per un importo di 1.148.429,72 €, che al momento sono in fase di progettazione.