Interventi di riparazione di un canalone a Pellegrina, lavori finiti anche in Piazza Maria SS. Annunziata

canalone pellegrina

BAGNARA CALABRA - Sono in itinere una serie di interventi sul territorio comunale. A Pellegrina, a seguito delle intense piogge che hanno interessato la frazione, si sono registrati danni ad alcune strutture pubbliche. E' stato danneggiato il canalone di deflusso delle acque bianche che scorre in adiacenza della Strada provinciale 2 (ex SS 112), creando problemi anche ai fondi limitrofi.

<<La violenza della notevole quantità d'acqua - spiegano i consiglieri Andrea Raneri, delegato alla protezione civile, e Giuseppe Cardona con delega alle frazioni - proveniente dalle zone a monte della SS 112 ha provocato il crollo di 30 metri di spalletta del canalone, oltre a danneggiare la base del muro nel tratto in corrispondenza in cui lo stesso attraversa la Strada statale. Abbiamo provveduto ad eseguire una serie di lavori>>. E' stata effettuata la pulizia del tratto del canalone interessato dal crollo della spalletta. Il materiale demolito è stato trasportato e conferito nell'impianto di recupero. E' stato rifatto il tratto di spalletta, utilizzando gabbioni in rete metallica su fondazioni di cemento armato e con la realizzazione di un vespaio. Inoltre è stato pulito e decespugliato tutto il canalone attiguo al bordo stradale.

Sempre a Pellegrina sono stati ultimati i lavori di riqualificazione di Piazza Maria SS. Annunziata. Il progetto, firmato dall'Architetto Giusy Versace, ha riguardato la messa in sicurezza della pavimentazione e il restyling dell'agorà. <<Da ex fruitrice quotidiana della piazza - riferisce Annunziata Demetrio, assessore ai Lavori Pubblici - trovo brillante l'idea di mettere le panchine frontalmente, raddoppiando così i posti a sedere. La nostra piazza è un luogo del cuore e oggi è ancora più bella>>. Un altro intervento ha interessato una sezione del canalone "Pinno" nei pressi del borgo di Marinella. Secondo il consigliere Andrea Raneri il canale era in gran parte ostruito da detriti. <<Per ripristinare il flusso originario e i salti per diminuire la velocità - spiega Raneri - sono stati rimossi i materiali sia della sezione a cielo aperto che da quella coperta. Inoltre, per impedire l'ingresso di grandi detriti nella sezione coperta, è stata installata una griglia facilmente rimovibile all'imboccatura. I lavori hanno incluso la sostituzione di tre chiusini in cattivo stato, che costituivano un pericolo per i pedoni. (t.f.)