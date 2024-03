Incontro al Ministero tra Sottosegretario Agricoltura La Pietra e delegazione di agricoltori calabresi

Nesci-Agricoltori- La PietraNesci (Fdi): "Il Governo sostiene le battaglie degli agricoltori"

Una delegazione di agricoltori calabresi, accompagnata dell'eurodeputato Denis Nesci, ha incontrato il Sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura Patrizio La Pietra, il quale, ha confermato il pieno sostegno alle battaglie del comparto agricolo.

"La disponibilità del Sottosegretario a sostenere le istanze degli agricoltori - dichiara Nesci - conferma la volontà del Governo di difendere un comparto strategico del sistema economico italiano. Un impegno assunto in sede Europea, con il documento presentato in Consiglio 'Agrifish' dal Ministro Lollobrigida e che ha intercettato la condivisione di altri 14 Paesi Membri. Richieste chiare avanzate alla Commissione Europea per rivedere la Pac e soprattutto per adottare provvedimenti che possano dare respiro e speranze alle aspettative degli agricoltori".

Le proposte del documento programmatico sono state oggetto di analisi e approfondimento della riunione di oggi con i rappresentanti di G.D.A "Associazione tutela agricoltori", e diversi punti di contatto sono stati trovati sulla volontà di rivedere tutti trattati su agroalimentare con Paesi extra Ue, sull'utilizzo 'sostenibile' dei mezzi elettrici, sulla lotta alla concorrenza sleale con maggiori controlli, sulla tutela della filiera per evitare la speculazione sui prezzi, sul NO della messa a riposo del 4% dei terreni, sulla ridiscussione degli ecoschemi, e soprattutto sulla moratoria a livello europeo sui debiti dell'intero comparto.