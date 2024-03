VILLA SAN GIOVANNI Sopralluogo alla scuola Don Milani del consigliere comunale Lucisano

villa-filippo-lucisano Dando seguito al primo sopralluogo avvenuto ad ottobre 2023, in data 1 marzo 2024, in presenza dell architetto Cogliandro e di una rappresentanza dei genitori degli alunni della scuola Don Milani si è svolto un nuovo incontro per visionare lo stato dei lavori dell istituto scolastico sito nel quartiere di Pezzo.

Abbiamo potuto constatare progressi dei lavori, ben ancora però lontani dal loro termine, avendo però rassicurazioni dall'architetto Cogliandro che i lavori rispetteranno il crono programma con termine giugno 2024. Ho espresso perplessità per l'esiguo numero di lavoratori presenti in cantiere chiedendo che questi possano essere affiancati da altre maestranze per velocizzare i lavori. Inoltre ho evidenziato due criticità che spero vengano risolte al più presto ovvero la potatura degli alberi ed il ripristino del marciapiede, entrambi adiacenti la scuola che ormai rappresentano un vero e proprio pericolo per i passanti. insomma da parte mia così come dei genitori ci sarà un attenzione massima sullo svolgimento dei lavori poiché come è giusto che sia la scuola Don Milani sia riconsegnata ai legittimi proprietari ovvero i piccoli cittadini di Villa San Giovanni in particolare modo coloro che risiedono nel quartiere di pezzo, ponendo così fine ad una ferita che portano dietro da anni .