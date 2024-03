BAGNARA CALABRA Necessario tornare a parlare di politica, e a fare politica nell’interesse generale

Francesco RotturaL'INTERVENTO di Francesco Rottura

Nel ringraziare il direttore per lo spazio che gentilmente mi concede, vorrei fare una breve riflessione sull’attuale situazione politica cittadina.

Lo scontro frontale tra le fazioni che è cominciato nella scorsa legislatura, in questi giorni ha raggiunto il suo apice con la vicenda giudiziaria riguardante il ricorso al TAR per presunte irregolarità sul voto amministrativo del 12 giugno 2022, per cui non esprimerò giudizi, in quanto sarà chiaramente la magistratura ad accertare se ci sono eventuali responsabilità.

I tempi cambiano, quindi inevitabilmente anche la politica subisce dei mutamenti, la comunicazione è diventata molto più veloce, con strumenti informatici che arrivano rapidamente alla gente.

Spesso accade che la comunicazione politica si mostra in maniera “aggressiva”, con titoli e frasi ad effetto per accaparrarsi il consenso del lettore/elettore, purtroppo però il più delle volte la comunicazione manca di contenuti. In questo contesto sono quasi spariti i comunicati che hanno lasciato spazio a occasionali sproloqui lanciati a caso nel web.

Nella nostra comunità grazie al cielo esistono diverse sedi di partito ed altre stanno nascendo, questo dovrebbe essere uno stimolo alla discussione politica, quella discussione anche aspra che pone l’attenzione sui temi del paese e propone soluzioni alternative, invece purtroppo ho notato che da troppo tempo è in atto una personalizzazione che non serve alla collettività. Ho sempre pensato essere cosa molto sana non prendersi troppo sul serio, ma prendere sul serio il ruolo che si ricopre per svolgerlo al meglio nel rispetto di tutti anche degli avversari politici, che appunto non sono nemici ma avversari.

Anche riguardo la stampa che pubblica le notizie locali, credo che tutte le parti politiche dovrebbero accettarlo serenamente ed eventualmente se ritengono non veritiere le notizie mandare un comunicato di rettifica, non serve a nulla prendersela con i giornalisti, anzi penso sia un sintomo di estrema debolezza. Oltre tutto quando la politica non produce notizie, non si esprime per intere settimane, questo non aiuta gli addetti ai lavori che cercheranno le notizie dalle proprie fonti.

Quello che accomuna le parti politiche è l’amore per la propria terra, sono convinto che tutti hanno come obiettivo quello di migliorare le condizioni del luogo dove vivono ed è proprio per questo che il confronto tra le parti è necessario, fondamentale. Una comunità ha la necessità che la politica discuta sui problemi del territorio: strade, scuole, dissesto idrogeologico, porto, frazioni, servizi essenziali, sanità, servizi sociali, etc. etc. etc.

La crescita dei nostri territori passa anche dalla maturità della classe politica che non può comportarsi come se gli schieramenti fossero delle bande che si combattono per ottenere il controllo, ma deve necessariamente agire in maniera civile ed essere da esempio per i propri cittadini. Siamo costretti ad assistere costantemente soprattutto sui social a scontri tra persone schierate come in una partita di calcio, un derby permanente, con insulti pesanti a chi la pensa in maniera differente e questa è esclusiva responsabilità della politica.

Concludo augurando che si possa finalmente tornare a parlare di politica, a fare politica nell’interesse generale.

Spero che nessuno si senta risentito da queste mie riflessioni, ma ritengo che per andare avanti bisogna fare un passo indietro e tornare alla normalità.