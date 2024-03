Ambiente: Occhiuto, chi inquina uccide la Calabria, grazie a Carabinieri

occhiuto

“A Reggio Calabria alcuni delinquenti accatastavano rifiuti urbani e speciali in prossimità del mercato ortofrutticolo e li smaltivano dandogli fuoco, provocando roghi tossici estremamente pericolosi per l’ambiente e per la salute dei cittadini. Ieri mattina due persone sono state arrestate, e complessivamente ci sono sette indagati.