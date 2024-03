I firmatari dell’esposto de la "Bagnara Che VogliAmo": "Dimostreremo nelle sedi opportune la correttezza dei nostri comportamenti"

La Bagnara che Vogliamo - Gruppo Consiliare BAGNARA CALABRA - Il rispetto delle regole democratiche consiste soprattutto nell’aspettare la conclusione di qualsiasi procedimento, così com'è previsto dalla nostra Carta Costituzionale e dai Trattati Europei, che sanciscono rispettivamente la “presunzione di non colpevolezza” e quella di “innocenza” di tutti gli indagati. Di queste ore sono molte le esternazioni di chi si arroga il diritto di emettere giudizi rapidi e sommari, laddove più aggrada e per sottolineare situazioni di comodo; il tutto per favorire lo scontro politico ed esarcerbare gli animi.

Tali giudizi bisogna lasciarli alla Magistratura senza erigersi a paladini della Giustizia sventolando, a seconda della convenienza politica, il garantismo in un caso ed il giustizialismo nell’altro. Ebbene, solo per il dovere di verità, ci tocca precisare che non ci risulta (o quantomeno non è a nostra conoscenza) che il procedimento penale nato dal nostro esposto sia stato già archiviato, così come da qualcuno sbandierato. A noi risulta che vi sia stata una richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica e che il fascicolo è stato trasmesso al Gip competente per la decisione finale che, lo si rammenta, può anche essere diversa da quella proposta dall’Ufficio di Procura.

Sempre per amore di verità si vuole precisare che Noi firmatari dell’esposto, non siamo indagati per i reati di falso in atto pubblico e falso ideologico, così come riportato a mo di becero garantismo da taluni, ma solo per l’ipotesi di uso di atto falso, senza essere concorsi nella falsità.

Pensavamo che non si arrivasse alle solite e ormai vecchie tecniche “di gettare fango“ alla parte avversa con delle sentenze mediatiche, anticipando di fatto qualsiasi tipo di normale giudizio che spetta alla Magistratura, organo costituzionale al quale Noi ci affidiamo.

Dimostreremo nelle sedi opportune la correttezza dei nostri comportamenti, che nessun falso è stato commesso da parte nostra e che l’avviso da noi ricevuto è solo un atto dovuto posto in essere proprio a nostra totale garanzia. Al di là di qualsiasi ragionamento politico o giuridico che possa essere fatto, ma davvero c’è qualcuno che crede che eravamo talmente stupidi da credere di poterla fare franca presentando in Tribunale, quindi ai magistrati e alle forze dell’ordine, documentazione falsa? Non rientra nella natura di tutti noi come persone dichiarare il falso, men che meno lo avremmo fatto, alcuni di noi anche da consiglieri comunali, nei palazzi della Giustizia. Per questo è certo che tale vicenda è destinata a risolversi con un nulla di fatto e con l’archiviazione di queste indagini che francamente ci hanno stupito e non poco. Ma come detto prima, confidiamo nell’ operato della Magistratura.