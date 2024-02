BAGNARA CALABRA In gara i lavori di messa in sicurezza del plesso "Morello"

SCUOLA MORELLO- Svolta per la scuola elementare "Vincenzo Morello", chiusa da settembre 2018 perchè l'immobile non ha superato i controlli di sicurezza in materia sismica. Nei giorni scorsi Annunziata Demetrio, assessore ai lavori pubblici ha informato la cittadinanza della pubblicazione da parte della Centrale unica di committenza metropolitana dell'avviso di procedura negoziata per l'appalto dei lavori di messa in sicurezza della scuola elementare "V. Morello".

<<E' un passo fondamentale - spiega Demetrio - per realizzare un'opera che garantirà la dignità di un servizio importante com'è quello scolastico. Non amo fare previsioni in materia di appalti, ma potremo avere l'inizio dei lavori per giugno prossimo>>. Ad aprile 2022, con Gregorio Frosina sindaco, era stato presentato il progetto esecutivo per gli interventi. La polemica si era riaccesa dopo che l'amministrazione Frosina aveva rinunciato al finanziamento di 400mila euro che non avrebbero risolto del tutto i problemi strutturali del plesso.

Successivamente il Comune ha partecipato a un bando regionale per ottenere un finanziamento di quasi 5milioni di auro. Intanto il gruppo di maggioranza "Insiele per un Futuro" ha annunciato che lo scorso 21 febbraio il Responsabile UOC 5 Lavori pubblici-manutenzioni-porto ingegnere Marco Antonio Sergi, ha proceduto alla consegna del servizio e la custodia dell'area portuale alla ditta affidataria RTI Reggio Charter SICIScon sede in Reggio Calabria. Lo scorso 19 febbraio l'amministrazione comunale ha provveduto al pagamento del canone porto per tutto l'anno 2024. (t.f.)