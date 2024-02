BAGNARA CALABRA Romeo (FI): "dopo il congresso di Roma si aprono le porte per tutti i moderati"

Congresso FI a RomaCon il congresso di venerdì e sabato scorso al centro congressi dell'Eur di Roma, si aprono le porte di Forza Italia per tutti i moderati, i cattolici e soprattutto per coloro che in questi ultimi anni, delusi dagli estremismi populistici, finalmente possono guardare con interesse al nostro partito. Era forte il desiderio che si tornasse a parlare di politica vera, quella che guarda ai reali bisogni della gente, partendo dal basso e con un forte radicamento europeista riconducibile al Partito Popolare Europeo.

Il nuovo corso post Berlusconi non poteva che avere come egretario nazionale Antonio Tajani, uomo saggio e garanzia di equilibrio e fermezza con un’ammirazione intercontinentale tra le cancellerie mondiali quale stimato e profondo conoscitore delle dinamiche politiche globali. Si apre così una nuova stagione, dove la Calabria è stata e sarà protagonista assoluta. L'elezione a vice segretario nazionale del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto è il sigillo autentico di un lavoro certosino e lungimirante dei nostri parlamentari, degli assessori e consiglieri regionali del partito e di tutti i dirigenti che stanno dando il meglio per far uscire la Calabria dal torpore e dall'anonimato politico/istituzionale degli ultimi anni.

Concedetemi adesso una menzione, che non può mancare, all'On. Francesco Cannizzaro, instancabile politico; <<lui si che viene dal basso>> e incarna con entusiasmo ed enorme capacità il ruolo di coordinatore regionale, con la grande dote di essere un formidabile trascinatore di folle tale da far commuovere e far “arrizzare u pilu". Adesso che la casa c'è bisogna riempirla, continuando a stare vicino alla gente guardando alla società civile ed in particolare alle professionalità di tutti coloro a cui sta a cuore il futuro della nostra Terra. Più forte è Forza Italia più forte è la Calabria straordinaria.

Così in una nota il consigliere comunale Mario Romeo (FI)