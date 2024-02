Aeroporto di Reggio Calabria, Mattiani (Lega): altro impegno mantenuto

Mattiani - Aeroporto di Reggio Calabria Grande la soddisfazione espressa del Consigliere regionale della Lega Giuseppe Mattiani presente oggi a Reggio Calabria per la presentazione delle nuove rotte di Ryanair:

“La Calabria sta voltando pagina. Lo stiamo dimostrando giorno dopo giorno. Abbiamo assunto impegni ben precisi con i calabresi e li stiamo portando a termine uno dopo l’altro. L’aeroporto di Reggio Calabria rientrava tra questi. Per anni è stato abbandonato a sè stesso. La politica del passato non aveva compreso cosa sarebbe potuto diventare e il ruolo che avrebbe dovuto giocare in un’ottica di valorizzazione e di rilancio del nostro territorio. Noi lo abbiamo capito da principio, tant’è che abbiamo lavorato sin da subito nella direzione giusta.”.

Prosegue il Consigliere Mattiani: “Si è trattato di un immenso lavoro. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, uomo di grande concretezza e del fare, ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante la Calabria nel Suo progetto di ammodernamento infrastrutturale del Mezzogiorno d’Italia. Ha colto subito la necessità di eliminare le limitazioni che per anni hanno costituito una zavorra per l’aeroporto di Reggio Calabria e per lo sviluppo turistico, infrastrutturale ed economico dell’intero territorio dello Stretto. Questo tra gli altri impegni presi che sta continuando a portare avanti con assoluta determinazione: il Ponte sullo Stretto, il completamento degli ultimi tratti della A2, la S.S. 106 Jonica, gli investimenti per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, l’alta velocità tra Salerno e Reggio Calabria.”.

Insomma grandi investimenti per l’ammodernamento delle nostre infrastrutture: “Oggi l’aeroporto rientra in quel quadro tracciato dal Ministro Salvini di rilancio del Sud della nostra Penisola e possiamo dire, con assoluta convinzione, che non rappresenta più soltanto l’aeroporto di Reggio Calabria, ma è diventato davvero, nei fatti, l’Aeroporto dello Stretto. Infatti, per come ha ricordato oggi il nostro Presidente Occhiuto, i passeggeri della Sicilia orientale potranno imbarcarsi alla stazione di Messina, troveranno al gate dell’aeroporto le loro carte di imbarco quindi in un’ora da Messina raggiungeranno l’aeroporto di Reggio Calabria.”.

Ed è proprio per il Presidente Occhiuto che il Consigliere Mattiani riserva parole di elogio: “La Calabria oggi è rappresentata da un Presidente che sta dando l’anima. È merito Suo se oggi l’aeroporto di Reggio Calabria è diventato un Hub di Ryanair. Ci ha creduto e noi insieme a Lui. E’ da qui che decolleranno voli per Barcellona, Berlino, Bologna, Manchester, Marsiglia, Tirana, Torino e Venezia. Ciò darà una risonanza oltre confine al nostro patrimonio paesaggistico e culturale e consentirà di collegare il nostro territorio direttamente con Città importanti a livello nazionale ed europeo. Da Calabrese sono fiero di essere rappresentato da una persona che sta dimostrando di saper condurre la Calabria fuori dalle sabbie mobili nelle quali il passato l’aveva condotta.”. “Come Lega continueremo a portare avanti il grande lavoro che ci ha contraddistinto in questi mesi e che, oggi, ci consente di raccogliere i frutti sperati. Non avevamo dubbi.”.