BAGNARA L'assenza di Fratelli d'Italia dal Consiglio comunale aperto su incendio auto dei vigili urbani: nota stampa di Fratelli d'Italia

Fratelli dItalia - Bagnara CalabraCi hanno insegnato la cultura ed i valori della reciprocità, della solidarietà, del dovere, di come vivere in comunità nel rispetto reciproco, dell’ uguaglianza, della giustizia , ma in questi ultimi tempi questi valori sono tutti calpestati.

Ripensando all’ultima oltraggiosa vicenda recentemente accaduta a Bagnara, per la quale noi di Fratelli d’Italia, nell’immediatezza, abbiamo espresso la nostra solidarietà e vicinanza, a chi l’ha subita, il Corpo della Polizia Locale ed al suo Comandante la Dott.ssa Rosalinda Lopes. Ovviamente il grave atto ha ricevuto la condanna dei rappresentanti istituzionali, degli amministratori, dei rappresentanti di tutte le forze politiche, e di numerosi cittadini che turbati dal vile gesto hanno espresso la loro contrarietà . Nei giorni successivi, su richiesta della capogruppo dei consiglieri di maggioranza, il Presidente del Consiglio Comunale, ha convocato un Consiglio straordinario in seduta aperta, per trattare l’argomento, “Attentato incendiario ai danni dell'auto di servizio della Polizia Locale. Bagnara dice SI alla cultura della legalità NO ad ogni forma di intimidazione e condizionamento mafioso” Nella proposta, si ribadiva che, “è fondamentale la reazione forte e unanime di tutte le forze politiche che, per mandato popolare, rappresentano i cittadini in Consiglio Comunale. Non può esserci reazione sufficientemente forte ed incisiva senza una giusta e totale condivisione di denuncia rispetto a quanto accaduto la scorsa notte. “

Una richiesta condivisibile alla quale, giustamente bisognava partecipare per esprimere oltre la vicinanza e la contrarietà ad ogni forma di violenza, anche il proprio pensiero. Ma stranamente, malgrado sia stato contattato da un Assessore, che mi preannunciava l’invito a partecipare, l’invito ufficiale, non è mai pervenuto. Non ricevendo, quindi, un invito ufficiale, che sia stato per un mero errore, per negligenza nell’adempimento, o per voluta omissione, che mi permettesse di partecipare, quale rappresentante territoriale di un partito di governo, e poter esprimere il nostro pensiero, sta di fatto che noi di Fratelli d’Italia non siamo stati presenti, e pertanto l’assenza ha provocato la contrarietà e la richiesta di spiegazioni di tanti nostri tesserati e simpatizzanti. Comunque, era nostra intenzione partecipare e contribuire con il nostro punto di vista, in sintonia con l’argomento proposto: la “Cultura della legalità “ Indubbiamente, ognuno può avere una propria visione e cercare di darsi le spiegazioni che vuole o che più gli aggradano, si può dipingere il quadro che si vuole, usando i colori nelle gradazioni a lui più congeniali, ma noi, in linea con le sensazioni espresse al momento dell’accaduto, che d’impulso abbiamo pensato che non sia possibile o almeno che possa essere accaduto proprio a Bagnara, da non volerci credere, perché Bagnara non è questa, ma purtroppo, è anche questa.

Perché quello che realmente manca a Bagnara è l’educazione alla legalità. La legalità si può formare sui banchi di scuola, ma è soprattutto la famiglia a dover contribuire fornendo la base di Valori e dando esempi concreti di rispetto delle regole, cioè di quelle norme non scritte che suggeriscono un certo comportamento e che possono derivare dall'esperienza oppure essere stabilite per convenzione e tramandate come tradizione. Dare il buon esempio ai figli o a chi ci sta vicino, già compiendo semplici e piccoli gesti quotidiani si può difendere la legalità, come rispettare e non insultare sui social, fare la raccolta differenziata, chiedere sempre lo scontrino, in auto non guidare con il cellulare in mano o non allacciare la cintura.

Non dovremmo lamentarci delle leggi, del fatto che sono troppe, che alcune ci sembrano inutili. Se la legalità non ci fosse, la gente vivrebbe allo stato brado, dove chi è più forte regna e chi è più debole soccombe; non ci sono alternative. I nemici della legalità non sono solo le mafie (macro o micro che siano), ma anche le corruzioni che sono poteri forti spesso ab-soluti rispetto alla legge, perché hanno creato una rete capillare di illegalità e spesso si ha una legittimazione quasi inconsapevole producendo una sorta di tolleranza ed omertà nei cittadini. Consolidare una nuova coscienza e favorire lo sviluppo di un’autonomia di giudizio e di uno spirito critico, strumenti mentali indispensabili per saper discernere le varie forme di comportamento. Bisogna dare valore alle regole in piccola ed ampia scala, dal seguire le norme della strada, a quelle del vivere civile insieme agli altri consapevoli che dalle piccole cose nasce il cambiamento. E’ chiaro quindi che vivere la legalità, tutti i giorni con ricerca ed impegno, è vivere la libertà propria e dare spazio a quella altrui; nella lotta alla corruzione non bastano i massimi sistemi, non basta la lotta alle mafie o le discese in piazza a favore di questo o di quell’altro diritto, serve un piano d’azione giornaliero che passa dalle piccole cose. Perché vivere la legalità significa non barattare diritti con favori e va contro l’individualismo, gli interessi di parte o l’indifferenza. È una pratica costante di attuazione della regola, non perchè si DEVE ma perchè si VUOLE; è il passaporto per la vera cittadinanza nutrito dalla necessità di dare qualcosa di se, tutti i giorni per il bene comune. Educare alla legalità significa elaborare e diffondere la cultura dei valori civili, consente l'acquisizione di una nozione più profonda dei diritti di cittadinanza, partendo dalla consapevolezza della reciprocità fra soggetti dotati della stessa dignità. Concludendo, vorrei rimarcare il nostro rammarico per questo ennesimo comportamento poco civile e poco rispettoso nei confronto di una rappresentanza politica .

Paolo Caratozzolo per Fratelli d’Italia- Bagnara Calabra