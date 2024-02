Servizi Sociali, Ferrarini "Rosarno bene Comune": "la direzione dell'ambito deve restare a Rosarno"

Rosarno bene ComuneIn riferimento alla riunione dei Sindaci dell'ambito territoriale dei servizi sociali di cui è capofila il comune di Rosarno comprendente i Comuni di Gioia Tauro, Palmi, Rizziconi, Seminara, Melicuccà e San Ferdinando, scaturita dopo la pubblicazione del bando e conseguente articolo sulla stampa per un esperto Senior nei servizi sociali dell' ambito con compenso di 634 euro al giorno, sapevamo già che tale figura operava da anni nell' ambito, come gruppo di minoranza in consiglio comunale abbiamo deciso di approfondire.

Tale figura opera dal 2018 ci domandiamo in tutti questi anni dove erano e che facevano i Sindaci i loro delegati ed i loro funzionari di settore se molti di loro scoprono solo adesso l'esistenza dell' esperto pagato profumatamente per altro compensi stabiliti da tabelle Ministeriali. I sindaci o i loro delegati hanno sempre approvato le ripartizioni dei fondil'ultima volta il 21 settembre 2023 dove vi erano anche i fondi per l'esperto in questione. Presenti oltre al comune capo fila i sindaci o delegati dei comuni di Gioia Tauro, Palmi, Rizziconi e San Ferdinando. Mi permetto di suggerire ai sigg. Sindaci dell' ambito che invece di gridare al lupo al lupo sarebbe stato meglio approfondire verificando i costi/benefici del lavoro di tale professionista, dopo la verifica del lavoro svolto e dei risultati ottenuti allora si potranno fare tutte le azioni necessarie o confermare oppure ritirare la determina sempre e soltanto nell'interesse della popolazione di tutti i comuni dell' ambito e dobbiamo avere sempre impresso che l'ambito lavora sulla parte più debole della comunità. Da quando è scoppiata questa querelleci passa per la testa una celebre frase di uno statista della I Repubblica Giulio Andreotti che diceva che a pensar male si fa peccato ma ogni tanto ci si azzecca? Non vorrei credere che qualcuno sfruttando questo momento pensa di togliere a Rosarno la direzione dell' ambito per portarlo al proprio Comune? Vogliamo ribadire che dal nostro ruolo di opposizione faremo sempre il nostro dovere a favore della nostra città nella trasparenza e nella legalità per il bene di tutti i cittadini anche dei Comuni che usufruiscono dei servizi delegati al nostro Comune.

Cosma Ferrarini Consigliere Comunale gruppo Rosarno bene Comune.