Incendio auto Polizia locale: convocato per venerdì 2 febbraio il Consiglio comunale straordinario

comune di bagnara calabra

Convocata per venerdì 2 febbraio una seduta del Consiglio comunale che si terrà nel palazzo municipale alle ore 16.00 presso la sala delle adunanze consiliari in sessione straordinaria ed urgente in forma di adunanza aperta per trattare dell'attentato incendiario ai danni dell'auto di servizio della Polizia Locale.

Nell'avviso di convocazione diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, Stefano Cosentino, vengono indicate le modalità di svolgimento della seduta: "le richieste di intervento da parte dei cittadini, enti ed associazioni interessati dovranno essere preventivamente prenotate con le modalità che saranno comunicate in apertura di seduta. Al fine di consentire la piena libertà di epsressione di tutti coloro che presenteranno istanza di partecipazione, l'intervento non potrà avere una durata superiore a 5 minuti".

Red