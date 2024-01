Rogo Bagnara, la solidarietà del Commissario metropolitano dell’Udc Riccardo Occhipinti: "Al fianco delle Forze dell’Ordine in difesa della legalità"

occhipinti udc«Piena solidarietà e vicinanza alla Comandante della Polizia Locale di Bagnara Calabra, Dott.ssa Lopes Rosalinda, e a tutte le donne e gli uomini della Polizia Locale che ogni giorno si impegnano e rischiano la propria incolumità per difendere la legalità. E uguale vicinanza esprimo a nome del partito anche al sindaco Pistolesi e all’intera giunta comunale».

A sostenerlo è il commissario provinciale dell’Udc Riccardo Occhipinti dopo il vile rogo appiccato a un’auto della Polizia Locale di Bagnara durante la scorsa notte, in pieno centro cittadino.

«Episodi del genere non sono più tollerabili – afferma ancora Occhipinti – e non vanno sottovalutati in quanto costituiscono un attacco a tutta la Comunità composta da cittadini onesti che lavorano ogni giorno e si battono per garantire un futuro alle proprie famiglie. Non si deve fare l’errore di abbassare la guardia contro il fenomeno criminale – conclude il Commissario metropolitano Occhipinti - e le Istituzioni e le forze politiche devono rinnovare e rafforzare l’impegno a favore delle legalità a fianco delle Forze dell’Ordine che rappresentano un baluardo insostituibile per il progresso del nostro territorio».