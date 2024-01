Incendio auto Vigili Urbani, "Insieme per un Futuro" chiede la convocazione straordinaria del Consiglio comunale

Insieme per un FuturoBAGNARA CALABRA - Il violento atto intimidatorio che il Corpo di Polizia Municipale e il suo Comandante hanno subito la scorsa notte mortifica l’intera nostra comunità. In questo momento di grave pericolo per la vita democratica del nostro paese è fondamentale la reazione forte e unanime di tutte le forze politiche che, per mandato popolare, rappresentano i cittadini in Consiglio Comunale.

Non può esserci reazione sufficientemente forte ed incisiva senza una giusta e totale condivisione di denuncia rispetto a quanto accaduto la scorsa notte. A tal fine chiediamo al Presidente del Consiglio la convocazione di una seduta straordinaria del consèsso stesso che dibatta esclusivamente dell’atto intimidatorio sopra esposto, in modo da poter affrontare, senza limiti di tempo, un argomento certamente di vitale importanza per il nostro paese.

Il Gruppo Consiliare “Insieme per un Futuro” –

Il Capo Gruppo Dott.ssa Domenica Garoffolo.