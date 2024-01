BAGNARA CALABRA I Democrat condanno il vile gesto intimidatorio compiuto contro la Polizia Locale

Pd Bagnara Calabra Il PD cittadino condanna fermamente il vile gesto intimidatorio compiuto nella notte a carico dell’auto della Polizia Locale del nostro Comune, completamente distrutta dalle fiamme, mentre si trovava parcheggiata in pieno centro.

Oltre alla piena solidarietà e vicinanza al Corpo di Polizia Municipale di Bagnara, esprimiamo sostegno a tutte le istituzioni che in questo momento sono state violentate da un gesto inqualificabile e meschino, con particolare riguardo all'amministrazione comunale e al Sindaco Pistolesi. Confidiamo nelle forze dell’ordine affinché si arrivi al più presto ad individuare i responsabili di quest’azione scellerata. Nei giorni scorsi, in occasione della celebrazione del Santo Patrono della Polizia Locale, abbiamo assistito ad uno di quegli eventi di rito che ci è sembrato carico di significato non solo per la consegna di attestati di merito ad alcuni agenti per l’attività svolta in questi anni, ma anche per il messaggio consegnato ai social dalla Comandante Rosalinda Lopes che ha elogiato tutta la comunità per l’accoglienza ricevuta, la disponibilità e la voglia di migliorarsi. Vogliamo dire alla dott.ssa Lopes che non è cambiato nulla, che la stima nei suoi confronti e nei confronti dei suoi collaboratori è immutata e che Bagnara è più solidale che mai. Chi indossa una divisa è evidentemente bersaglio di chi non ama le regole e pensa di contrastare con la violenza il naturale processo di civiltà. Come Circolo cittadino del PD facciamo appello a tutte le altre forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale per sostenere le istituzioni nella lotta alla criminalità, al malaffare e al vandalismo di bassa lega.