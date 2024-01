“La Limina non chiude, salvo il collegamento Ionio -Tirreno”

domenico-giannettaLa soddisfazione del Consigliere regionale Domenico Giannetta(FI).

“Quando ho informato il Consiglio regionale, con una mozione poi votata all’unanimità - dichiara - per impegnare il presidente Occhiuto sul rischio chiusura della Galleria della Limina e a interloquire con Anas, sapevo, sapevamo, insieme a tutto il Consiglio regionale, di poter contare su un esito positivo. Ieri è arrivato l’annuncio - dichiara ancora Giannetta - la Limina non chiuderà e i collegamenti tra la Piana e la Locride potranno continuare senza interruzioni. Questo significa tantissimo per i cittadini, per le amministrazioni, per i commercianti, per il turismo, per i lavoratori. Per tutti. La Locride - continua il consigliere - é una zona bellissima e non poteva rimanere isolata. Bene hanno fatto anche i sindaci ad unirsi e a fare fronte unico per chiederne tutela. Sforzi ripagati dall’ottimo lavoro del Presidente Occhiuto e di tutta la Giunta regionale”.