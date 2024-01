ROSARNO Cosma Ferrarrini, "Rosarno Bene Comune", denuncia i disservizi di Poste Italiane

Rosarno Bene Comune Il gruppo Progetto Rosarno Bene Comune, rappresentato dal Consigliere comunale di minoranza Cosma Ferrarini, denuncia la situazione di disservizio e di possibile pericolo per gli utenti di Poste italiane che la stessa azienda ha creato nella città di Rosarno a seguito della riduzione dell’orario di apertura al pubblico dei propri sportelli.

Come nel 2021, gli uffici postali della nostra città tornano ad erogare i propri servizi ad orario ridotto, con conseguente disagio per la popolazione rosarnese. Il formarsi di code interminabili dinanzi agli uffici, al freddo e sotto la pioggia, oltre a creare oggettivi inconvenienti per la popolazione stessa, rischiano di generare situazioni di nervosismo e discordia tra gli utenti che potrebbero sfociare anche in eventuali situazioni pericolose. A questo si aggiunge la precaria situazione dell’ufficio Rosarno 1 di Via Nazionale che ormai da mesi si trova col personale sottodimensionato a seguito del pensionamento di uno dei due dipendenti. Da maggio, infatti, l’ufficio è gestito da una solo dipendente. Tutto questo è inconcepibile! Poste italiane ha l’obbligo di fornire il corretto svolgimento delle funzioni lavorative come, oltretutto, previsto dalle condizioni generali per l’espletamento del servizio postale approvato dall’autorità. Chiediamo pertanto che nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre sette giorni lavorativi dalla presente, venga ripristinato l’orario regolare dell’ufficio centrale di Piazza Valarioti e inserita la seconda unità lavorativa all’ufficio Rosarno 1 di Via Nazionale. Ci riserviamo la facoltà di creare una class action nei confronti di Poste italiane e procedere per vie legali per il riconoscimento dei diritti degli utenti rosarnesi.

Nota stampa