Il Ministro Salvini passa ai fatti: "Nuova procedura di volo per migliorare l'operatività dell'aeroporto di Reggio Calabria"

Aeroporto dello StrettoIl Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato che è stata elaborata una nuova procedura di volo per migliorare l'operatività dell'aeroporto di Reggio Calabria. Questo scalo presenta delle caratteristiche che impediscono l'adozione di procedure di avvicinamento standard, quindi è stato chiesto all'Enav di progettare una procedura innovativa per mitigare tali limitazioni.

L'Enac ha valutato positivamente la nuova procedura di avvicinamento chiamata Required Navigation Performance Authorization Required per la pista 33 di Reggio Calabria. Una volta che questa procedura sarà pubblicata nelle documentazioni operative adottate dalle compagnie aeree, consentirà una migliore fruibilità dell'aeroporto calabrese, previa formazione dei piloti con simulatore. La limitazione al volo notturno è temporanea e sarà rimossa una volta che il gestore aeroportuale SACAL avrà segnalato alcuni manufatti.

Questa nuova procedura è compatibile con il percorso attivato dalla Regione Calabria per sostenere economicamente l'avvio di nuovi collegamenti da e per l'aeroporto di Reggio Calabria. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso nota questa notizia, sottolineando che "alle promesse seguono risultati concreti". Salvini ha personalmente garantito il suo impegno per migliorare l'operatività dello scalo e si è mostrato soddisfatto di poter dare una buona notizia. Tuttavia, è importante sottolineare che le procedure relative agli aeroporti devono seguire rigidi protocolli per garantire la sicurezza dei passeggeri e degli operatori.

Salvini ha anche ribadito la sua volontà di accompagnare al meglio lo sviluppo dell'aeroporto di Reggio Calabria. Questa nuova procedura di volo rappresenta un passo avanti significativo per migliorare l'efficienza e l'accessibilità dell'aeroporto, favorendo lo sviluppo economico della regione.

Lo dichiara Giacomo Francesco Saccomanno - Commissario Lega Calabria