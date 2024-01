Funzionari Ufficio del Processo - Giannetta risorse indispensabili “Ho incontrato a Palazzo Campanella il Comitato Nazionale dei Funzionari Addetti all’Ufficio del Processo - dichiara il Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI) - collocati presso i Tribunali di Reggio Calabria, Palmi e Locri.

Assunti con concorso a tempo determinato, nel febbraio del 2022, dal Ministero della Giustizia, con i fondi del PNRR, questi giovani professionisti, in prevalenza avvocati, svolgono un ruolo fondamentale per la riforma della Giustizia, nell’accelerazione della macchina e in particolare nel velocizzare i processi. Tanto - sottolinea Giannetta - da avere ottenuto, grazie al lungimirante intervento del Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, la proroga dei contratti fino allo scadere dei fondi.



In questo primo incontro, promosso dalla portavoce del Comitato, Antonella Guida, - continua Giannetta - ho avuto modo di ascoltare le aspettative rispetto al futuro ed alla stabilizzazione della propria posizione lavorativa. Un’aspettativa che - evidenzia - ritengo vada sostenuta e condivisa con tutte le forze politiche e sociali che si potranno mettere in campo. È importantissimo - continua il Consigliere - non disperdere risorse già formate e qualificate. L’ufficio del processo, già esistente in Europa, è una nuova struttura organizzativa di staff del magistrato di grande supporto, tanto che - incalza il Consigliere - sia l’Associazione Nazionale Magistrati che il Consiglio Superiore della Magistratura ne ha richiesto la stabilizzazione.



Abbiamo, quindi, deciso di intraprendere insieme un percorso di dialogo e confronto per costruire questa opportunità - dichiara ancora Giannetta - e raggiungere ciò che ci sta più a cuore, ovvero il lavoro e che i nostri giovani, così bravi e preparati, possano restare in Calabria.



Già in tanti, di questo primo contingente, hanno preso altre strade fuori, per il timore del tempo determinato. Un rischio che dobbiamo evitare - sottolinea - e credo ci siano le condizioni congiunturali per sostenere questo sogno. Che riguarda tutti i funzionari addetti all’Ufficio del Processo della Calabria, del Sud e di tutta Italia, che sono già al centro di un tavolo di lavoro nazionale.



Perché, questo Governo, con Forza Italia trainante - dichiara Giannetta - si sta battendo per contrastare il precariato, sta sbloccando le assunzioni e si sta caratterizzando per la valorizzazione e riqualificazione delle funzione pubblica.



Questo dunque - conclude Giannetta - è il momento per impegnarsi. E noi lo faremo”.