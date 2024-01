Premiati dall'Unesco gli alunni della classe 3A del Comprensivo "U. Foscolo": le congratulazioni dell'Ass. Randazzo

Angela Randazzo - Assessore Bagnara CalabraBAGNARA CALABRA - Da Assessore alla Pubblica Istruzione desidero congratularmi con gli alunni della classe 3A del nostro Istituto comprensivo Foscolo per il meritato primo premio al XII Concorso Nazionale sui Diritti umani promosso da Unesco.

I nostri ragazzi guidati e coordinati con grande dedizione e passione dal Professore Natale Zappalà portano a casa il giusto riconoscimento per il grande impegno e sono motivo di orgoglio per l'intera comunità. Sin da ora invito la classe insieme al Professore Zappalà a voler presentare l'elaborato in Sala Consiliare non appena possibile. Sarà per me motivo di grande felicità potermi congratulare singolarmente con ognuno di loro.

Assessore Pubblica Istruzione

Dott.ssa Angela Randazzo

“Insieme per un Futuro”