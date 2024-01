BAGNARA CALABRA Opere pubbliche, Pistolesi: "si lavora per realizzare quanto programmato"

Adone Pistolesi Il sindaco Adone Pistolesi ha riassunto lo stato delle opere pubbliche in itinere. < >.

Secondo Pistolesi le problematiche sono tante e l'Ufficio tecnico sta affrontando le emergenze quotidiane come i problemi relativi alla condotta idrica, al sistema fognario e alla illuminazione pubblica. <<L'attenzione è quotidiana e costante - aggiunge - con un lavoro di squadra che ottimizza le esigue risorse umane e professionali al momento presenti>>. E' in corso di svolgimento alla SUAM la procedura aperta per l'affidamento degli incarichi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, dei lavori di messa in sicurezza del molo di sopraflutto del porto per un importo di 9,3 milioni di euro. Appaltati, realizzati e collaudati anche dalla Regione, ente finanziatore, i lavori di ammodernamento dell'area destinata alle attività di pesca. Restano fermi i lavori di sistemazione del muro della strada di accesso al porto in località Cacilì, che saranno ripresi dopo l'approvazione della variante.

E' stato acquisito il parere di conformità dal Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria ed è stato approvato il progetto esecutivo per il miglioramento del campo sportivo, mentre per il completamento dell'impianto sportivo polifunzionale di Pellegrina si sta procedendo ad un nuovo appalto. Approvata la progettazione esecutiva dei lavori di messa in sicurezza della scuola comunale di Corso Vittorio Emanuele II. <<Sono in corso - ribadisce Pistolesi - le procedure per la pubblicazione della determina a contrarre, la SUAM poi pubblicherà il bando di gara per l'affidamento dei lavori. I tempi previsti per l'affidamento dei lavori dall'indizione della gara sono di circa due o tre mesi>>.

E' stato riprogettato l'intervento dei lavori di messa in sicurezza di Bagnara Centro 2. Sono stati conferiti gli incarichi per la progettazione e e competenze geologiche per gli interventi di consolidamento del costone Olivara. E' stata effettuata la gara per l'affidamento della progettazione del recupero storico urbanistico del borgo di Ceramida, dove entro febbraio dovrebbero essere ultimati i lavori di miglioramento della strada interpoderale in località Granaro.

t.f.