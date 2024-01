BAGNARA CALABRA Avvisi di pagamento canoni idrici, interviene l'Assessore al Bilancio Santa Parrello

Santina Parrello - Insieme per un FuturoQuest’assessorato, a seguito di segnalazioni di ingiunzioni di pagamento notificate dall’Ente ad utenti che avevano già pagato i relativi avvisi, nell’ottica di comprendere le ragioni, evitando disagi agli utenti e prevenendo ulteriori casi, ha provveduto a verificare, a campione, un determinato numero di segnalazioni ricevute.

All’esito di questa verifica è emerso quanto segue.

Le ingiunzioni di pagamento, relativamente a contribuenti che hanno già pagato gli avvisi, sono riconducibili esclusivamente a due tipologie:

Utenti che hanno pagato l’intero importo o una rata di esso utilizzando erroneamente un metodo di pagamento diverso dal sistema PagoPa. Il secondo caso riguarda gli utenti che hanno pagato gli avvisi dopo la scadenza dell’ultima rata e dopo che sono state generate le ingiunzioni di pagamento (es. l’ultima rata scadeva il 15.9.2023, gli utenti hanno pagato a novembre quando erano state già elaborate le ingiunzioni di pagamento).

Infatti, i pagamenti effettuati tramite canali diversi, es. bollettino postale, non sono visibili al sistema (questo principio vale per tutte le amministrazioni pubbliche) e, pertanto, gli utenti che per errore hanno pagato con un sistema diverso, per ottenere l’annullamento delle ingiunzioni di pagamento devono inviare personalmente o a mezzo posta elettronica le ricevute di pagamento all’ufficio Acquedotto del Comune, che provvederà a registrarle manualmentenel sistema.

A questo proposito, si rammenta che già a partire da marzo del 2021 i pagamenti effettuati verso le amministrazioni pubbliche devono essere obbligatoriamente espletati tramite il sistema pagoPa, utilizzando il modello allegato all’avviso. Tra l’altro, il sistema è semplice, potendo essere effettuato attraverso vari canali quali home banking, sportelli ATM abilitati dalle banche, Uffici Postali, esercenti convenzionati aderenti al sistema pagoPa (tabaccherie, ricevitorie, edicole, bar, supermercati etc.).

Trattandosi di avvisi inerenti i consumi idrici dell’anno 2021, pur se notificati nel 2023, in virtù della prescrizione breve, secondo un’interpretazione restrittiva di una parte della giurisprudenza, si prescrivono nel 2024 e, pertanto, per non incorrere nella prescrizione gli Uffici sono stati costretti ad inviare le ingiunzioni subito dopo la scadenza degli avvisi .

Il problema, come già ampiamente espresso in altre occasioni, è dovuto essenzialmente alfatto che gli avvisi di pagamento sono emessi attualmente con 2 anni di ritardo rispetto all’anno di competenza (anno di effettivo consumo), poiché negli anni scorsi non sono stati notificati nel termine previsto.

Questo problema, che rappresenta un’eredità scomoda delle precedenti amministrazioni, è stato affrontato sotto tutti i punti di vista per tentare di trovare una soluzione che, nel rispetto dei paletti normativi vigenti, evitasse disagi ai contribuenti.

Purtroppo, ad oggi, l’unica soluzione plausibile che ci consentirà di uscire completamente dalla confusione generata da questo sistema è quella di arrivare a fatturare i consumi nell’anno di competenza. Questo comporterà ancora qualche disagio, anche se in misura notevolmente ridotta poiché avendo inviato due annualità in un anno abbiamo recuperato un anno di arretrato e, pertanto, con i prossimi avvisi i margini di tempo per generare le eventuali ingiunzioni di pagamento, per chi non ha effettuato il pagamento entro il termine di scadenza, saranno più ampi.

Alla luce delle ragioni suesposte, si invitano i contribuenti, per non incorrere in situazioni di disagio, a pagare esclusivamente con il sistema Pago Pa, come, peraltro, indicato negli avvisi e, possibilmente entro il termine ultimo di scadenza, fermo restando che ci sarà un margine di elasticità maggiore per i pagamenti effettuati in ritardo.

Per qualsiasi problematica inerente avvisi irregolari (perché già pagati o relativiaconsumi incongruenti) si avvisano gli utenti che è possibile ricevere informazioni dall’ufficio preposto, a cura del responsabile del procedimento, sig.ra Calabrò Carmela, anche telefonicamente, nella giornata di mercoledì telefonando al numero 0966/374011 int. 210 dalle ore 9,00 alle ore 11,00, oppure inviando comunicazione a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

A tal proposito, si rammenta che, dal sito del comune nell’apposita sezione “Servizi Tributari” sita nella homepage, è possibile scaricare un modello di autotutela con i campi editabili, già precompilato da completare con i dati richiesti ed inviare all’Ufficio preposto a mezzo gli indirizzi di posta elettronica suindicati.

In alternativa, è possibile anche recarsi personalmente presso l’Ufficio che riceve nei giorni di lunedì dalle ore 8.30 alle ore 11.30 e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

Si invitano, inoltre, gli utenti ad effettuare con cadenza annuale le autoletture, attraverso l’apposito modulo allegato agli avvisi di pagamento per consentire una fatturazione effettiva dei consumi e poter meglio monitorarli.

Si rappresenta, altresì, che l’obiettivo di quest’amministrazione, in relazione alla gestione tributi, è quello di portare a regime tutti i tributi locali entro il 2024, affinchè i cittadini non vengano più sovraccaricati dalla contestuale emissione di avvisi relativi a più annualità e possano pagare un tributo più leggero, monitorando nel contempo i consumi.

Infine, si smentisce una leggenda metropolitana, divulgata artatamente in questi giorni, secondo cui i tributi sarebbero stati aumentati! Premesso che per l’ultimo canone idrico inviato, relativo all’anno di competenza 2022, la tariffa è stata approvata con delibera della precedente amministrazione, non si registra ad oggi alcun aumento dei tributi da parte di quest’amministrazione!

In alcuni casi, per gli utenti che non si sono avvalsi negli anni scorsi dell’ autolettura, le recenti bollette relative ai canoni idrici sono state più pesanti perché emesse sulla base di letture effettive dei consumi, che essendo risalenti ad annualità pregresse hanno registrato anche i consumi precedenti non fatturati negli anni scorsi, in quanto il calcolo veniva effettuato forfettariamente sulla base di consumi presunti, fino a conguaglio.

Nello spirito di collaborazione con la cittadinanza, sperando di essere stati esaustivi, si ribadisce la piena disponibilità di quest’Assessorato ad accogliere suggerimenti, da chiunque provengano, purchè siano volti ad una risoluzione concreta e fattibile dei problemi, nel rispetto dei vincoli di legge e non siano mere espressioni di strumentalizzazione politica fine a se stessa.