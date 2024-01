BAGNARA CALABRA Approvazione bilancio di previsione 2024-2026: nota stampa dell'assessore Santa Parrello

Santa Parrello - Bagnara CalabraIl comune di Bagnara Calabra nel corso della seduta consiliare del 21 dicembre scorso ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026. Il nostro comune, infatti, è tra i pochi che ha rispettato la scadenza dei termini di questo importante documento contabile, senza usufruire di alcuna proroga ministeriale, dando continuità all’azione amministrativa degli uffici e dei servizi comunali. L’elaborazione del bilancio è il frutto di un’attività di concertazione tra le parti interessate, tenendo conto delle esigenze dei vari settori, rappresentate dai funzionari responsabili, unitamente agli assessori ai rami, in coerenza con la programmazione del gruppo di maggioranza già indicata nel documento unico di programmazione (DUP). Il bilancio elaborato, dunque, oltre a rispettare gli equilibri, i vincoli normativi ed i principi di veridicità ed attendibilità, di cui, per la parte tecnica, si ringrazia il responsabile dell’Ufficio Finanziario, risulta condiviso tra le parti in causa e coerente con le esigenze della nostra comunità.

Per quanto riguarda i tributi, per la prima volta dopo diversi anni, si registra una diminuzione della tariffa Tari, dovuta ai minori costi di conferimento in discarica del rifiuto indifferenziato, conseguente ad una efficiente servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Il risparmio derivante, che attualmente è stato calcolato sui dati parziali disponibili, sarà definitamente contabilizzato entro la data di approvazione del rendiconto (30 aprile 2024) e prima dell’emissione del ruolo Tari, al fine di garantire aicontribuenti un risparmio effettivo più consistente sul ruolo tari 2024. Un beneficio per i cittadini che si aggiunge all’agevolazione già introdotta con la modifica del regolamento Tari approvato con delibera di Consiglio del 31.12.2022 che ha previsto l’esenzione per la quota relativa ai componenti del nucleo familiare che pur residenti, dimorano per ragioni di lavoro o di studio in altro comune dove pagano la Tari.

Per quanto riguarda le tariffe dei servizi a domanda individuale (scuolabus e mensa scolastica) sono state confermate anche quest’anno tariffe ed agevolazioni, nonostante i rincari dei pasti della mensa. Relativamente agli altri tributi, sono confermate le aliquote e le agevolazioni IMU. Rimane invariata l’addizionale IRPEF, sebbene quest’anno il gettito per i comuni derivante dall’addizionale Irpef sarà inferiore a seguito della riforma fiscale dell’Irpef che accorpando i primi due scaglioni in un unico scaglione per redditi fino a 28.000 €. ha fissato un’unica aliquota del 23 % al posto di quella attualmente vigente del 25%, agevolando i contribuenti che pagheranno un’IRPEF più leggera, ma, d’altra parte, determinando una minore entrata per gli enti locali. Rimane invariato il CUP ed il canone idrico. In relazione a quest’ultimo, l’obiettivo di quest’amministrazione è quello di arrivare a regime entro il 2024 fatturando i consumi correnti dell’ultimo trimestre. Difatti, poiché negli anni scorsi gli avvisi di pagamento relativo all’idrico, per vari motivi, non sono stati inviati nell’anno di competenza, ci siamo ritrovati nel momento dell’insediamento con un arretrato di tre annualità che non consentiva all’utente di monitorare l’utilizzo dell’acqua ed agli uffici di fatturare i consumi effettivi. Tutto ciò ha comportato gravi disagi per gli utenti e danni per l’Ente a causa di un aumento del contenzioso tributario e dei residui attivi (mancati incassi). Pertanto, la scelta obbligata di quest’amministrazione, per mettere ordine alla confusione ingenerata dalla pregressa gestione e non incorrere in richiami della Corte dei Conti, è stata quella di inviare due annualità in un anno per poter finalmente arrivare a regime entro il 2024, consentendo agli utenti di poter monitorare i consumi e di pagare un canone più leggero.

E’ in itinere, inoltre, una riforma digitale del settore tributi che dovrebbe consentire di snellire le procedure favorendo la gestione dei tributi da remoto attraverso uno sportello digitale edun progetto di “cassetto fiscale “ che ha ottenuto un importante finanziamento con il PNRR. Sul versante delle spese è stata data priorità ai servizi essenziali, attraverso un investimentoin alcune areecritiche, tra queste, di fondamentale importanza, propedeutica per il raggiungimento di tutti gli altri obiettivi, la spesa relativa al fabbisogno del personale che consentirà di portare avanti le procedure di assunzione già avviate nel 2023,rafforzando la macchina burocratica attualmente ancora deficitaria, soprattutto in alcuni settori cruciali, quali l’Ufficio tecnico. Al fine di garantire la sicurezza del territorio è stato fatto un investimento consistente per la manutenzione dell’impianto di video sorveglianza. Per dare decoro al territorio, sono stati implementati i capitoli di spesa relativi alla manutenzione delle strade comunali, del verde pubblico e alla manutenzione degli edifici scolastici, su cui nell’ultimo anno sono stati fatti importanti interventi di conservazione e messa in sicurezza. Inoltre, nell’ottica di decongestionare il traffico urbano ed ovviare ai problemi dei parcheggi, che nel periodo estivo rappresentano una criticità per la viabilità urbana, è stato istituito per la prima volta un capitolo destinato al noleggio mezzi per servizio navetta che colleghi nei mesi di luglio ed agosto il centro alle periferie del paese.

E’ stato avviato l’iter per la vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui un primo elenco composto da 43 immobili è stato inserito nel piano delle alienazioni immobiliari già approvato nell’ultimo Consiglio comunale. L’impegno profuso in questi 18 mesi di mandato elettorale, ha consentito di ridare decoro al paese e di avviare una serie di iniziative che vedranno i frutti nel proseguo dell’attività amministrativa.Infatti, siamo consapevoli che ci sono tante criticità fondamentali ancora da risolvere, in primis, l’emergenza idrica e fognaria, che è il risultato della mancata manutenzione effettuata del sistema idrico e fognario nei decenni passati e su cui stiamo lavorando alacremente. Tuttavia, a prescindere da quelli che potrebbero essere i nostri limiti e le compulsive polemiche di un’opposizione che, attraverso una propaganda elettorale populista e sterile, prova a discreditare il nostro operato, solo una visione miope e distorta della realtà potrebbe immaginare che i problemi atavici e strutturali di un territorio abbandonato a se stesso da anni di incuria possano essere risolti nel giro di appena 18 mesi. Ci accingiamo, quindi, ad affrontare il nuovo anno con rinnovato impegno, senso di responsabilità ed umiltà, nella convinzione che si possa e si debba fare meglio, anche attraverso la collaborazione dei cittadini, per raggiungere l’obiettivo finale che è quello di ridare dignità al nostro bellissimo e martoriato paese.

Il Vice Sindaco

Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Finanziarie

Santa Parrello