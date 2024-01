"Bagnara Bene Comune" rimbrotta il Sindaco: "messaggio augurale di cattivo gusto, interessati solo a riscuotere il lauto stipendio"

Bagnara Bene ComuneUllallà, il Sindaco mostra evidenti segni di nervosismo. In un messaggio augurale prendersela con gli avversari, non è il massimo del garbo istituzionale, anzi è di cattivo gusto.

In diciotto mesi non ha cavato un ragno dal buco, per cui non gli rimane altro che girare la frittata. I cittadini hanno capito che 18 mesi di governo sono più che sufficienti per mostrare l'inadeguatezza di questa amministrazione. Non solo non sa governare ma non riesce nemmeno a dire correttamente le bugie. Sarà per il nervoso, ma ha dimenticato di aver ereditato i conti in ordine, un nuovo capitolato sui rifiuti, 46 milioni di euro per rilanciare le opere pubbliche, servizi primari garantiti.

Di contro la sua gestione segna, conti a rischio per il forte contenzioso in atto e per il ricorso esagerato alla spesa corrente, finanziamenti per lavori pubblici a rischio, servizi primari come l' acqua non garantiti, progetto Scuola Morello a rischio bocciatura, il Porto senza un gestore, avvisi di pagamento notificate ogni giorno, i fari sul Caravilla a mò di prova, periferie sporche, perdite idriche non sistemate, atti illegittimi, contributi diretti ad associazioni (sempre le stesse) e via dicendo. Se questo è essere al servizio del paese, beh forse è meglio che leviate il disturbo. Ma ci rendiamo conto che per voi la dedizione anima e cuore non è altro che un mezzo per riscuotere il lauto stipendio a cui sembrate essere molto attaccati.

Gruppo Bagnara Bene Comune