Diabete. Giannetta, mozione per farmaco salvavita

Giannetta“Ho investito il Consiglio Regionale dell’esigenza delle famiglie con bambini e adolescenti malati di diabete di tipo uno - dichiara il Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI) - ed ho richiesto che, per il tramite del Presidente Occhiuto, interceda presso l’Aifa, (l’Agenzia italiana del Farmaco) perché il farmaco salvavita, Baqsimi glucagone spray, venga nuovamente posto a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

E che - continua Giannetta - nel frattempo, qualora ce ne siano le condizioni per il Piano di Rientro, la Regione Calabria si faccia carico del farmaco salvavita, che, tra l’altro, costa 84 euro, con un’incidenza importante - sottolinea il consigliere - sull’economia di una famiglia. Si tratta evidentemente - continua ancora - di famiglie che sono già colpite profondamente dall’insorgenza di una malattia che ne destabilizza lo stile di vita. Inoltre, sottolinea Giannetta - dobbiamo considerare quanto per i pazienti in età pediatrica, i bambini e gli adolescenti fino a 17 anni, la somministrazione del farmaco in spray sia assolutamente performante per gestire autonomamente le crisi e salvarsi dalla ipoglicemia o prevenire conseguenze gravi per la propria salute.

Sono grato al Consiglio Regionale, alla Giunta, al Presidente Occhiuto - dichiara infine il Consigliere - per la sensibilità su questo tema, del quale, sono stato investito dalle famiglie e dalle associazioni che quotidianamente si battono per i diritti dei diabetici. In particolare - conclude - per i bambini e per gli adolescenti perché è soprattutto quella la fase più delicata”.