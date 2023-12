BAGNARA CALABRA Trasporto scolastico per le frazioni, Cardona: "amministrazione sensibile alla problematica, stiamo lavorando per garantire il servizio"

scuola pellegrina Dopo l'ultimo consiglio comunale, del primo dicembre scorso, l’attuale Amministrazione comunale, è stata citata con tono polemico dalla minoranza consiliare in quanto colpevole di non pensare adeguatamente alla problematica inerente il trasporto scolastico per le frazioni e le sue zone rurali (Pomarelli e Pantano dei Limbi nello specifico).

Ciò non corrisponde assolutamente al vero. Ho ritenuto quindi doveroso e corretto informare la cittadinanza su quanto questa amministrazione abbia a cuore il recupero delle frazioni e dei suoi servizi. Il sottoscritto, da delegato alle frazioni, avevo già sollevato il problema in risposta ad una nota richiesta dall'assessore al Bilancio, mezzo pec, del 15/10/2023, ma purtroppo, pur permanendo la ferma volontà politica, in questo frangente, di fine anno e in attesa del prossimo bilancio, non si puó garantire il suddetto servizio. Le scelte vanno ponderate e non fatte in modo superficiale. Per quanto sopra premesso, tutta l'amministrazione comunale, il sottoscritto, siamo molto sensibili a questa problematica quasi decennale e quindi non imputabile a questo anno di gestione, ed a dimostrazione di questo, di concerto con l'assessore al Bilancio e l’assessore all’Istruzione, si sta lavorando e valutando, nel rispetto di tutti i parametri e le verifiche del caso, se sarà possibile attivare il servizio negli anni a venire, sperando di poter risolvere quindi definitivamente una vicenda che si trascina ormai da tempo. Questo è lo stato dell’arte, con serietà e trasparenza, e senza strumentalizzazioni.

Il consigliere delegato alle Frazioni Giuseppe Cardona