Tajani nomina Cannizzaro coordinatore di FI in Calabria

Cannizzaro e TaianiIl Segretario Nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha nominato il deputato Francesco Cannizzaro coordinatore di Forza Italia in Calabria. Al nuovo responsabile degli azzurri calabresi i migliori auguri di buon lavoro da tutto il movimento". E' quanto si legge in una nota di Forza Italia.

"Svolgerò anche questo ruolo, come sempre - aggiunge Cannizzaro - con massima dedizione ed entusiasmo, sapendo di poter contare su una spalla forte e fraterna, il presidente della Regione Roberto Occhiuto. Insieme a tutti i coordinatori locali, i sindaci, gli amministratori, i consiglieri e gli assessori regionali, i parlamentari ed a chi mi ha egregiamente preceduto, il collega e amico Giuseppe Mangialavori, lavoreremo come una squadra con un unico obiettivo, #la Calabria prima di tutto". Lo scrive, in un post sul suo profilo Facebook, Francesco Cannizzaro, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera.