Trasporto scolastico, "La Bagnara che VogliAmo": "finanziare il servizio con il taglio delle spese improduttive e delle indennità di carica"

Scuolabus BagnaraBAGNARA CALABRA - Come opposizione riteniamo che il trasporto degli alunni sia indispensabile per la nostra comunità. In consiglio comunale abbiamo sollevato il problema che il costo per tale servizio non è coperto dalla compartecipazione alla spesa da parte dei genitori degli alunni. Il che non va sottovalutato a nostro giudizio.

Tuttavia, riteniamo che la maggioranza sia consapevole dello squilibrio tra entrata e spesa avendo fatto una legittima scelta di carattere politico, cioè a favore della collettività o, almeno, per una parte di essa. Esistono zone del nostro paese a cui non è garantito il servizio di trasporto scolastico. E se la scelta di non penalizzare le zone del centro o Marinella è cosa buona e giusta, lo sarebbe altrettanto per gli alunni di Solano, Pantano de Limbi, Ceramida, Pomarelle. Anche qui va fatta una scelta di carattere politico senza pensare ai costi. E laddove i costi dovessero rappresentare un ostacolo, ci sarebbero altre scelte da fare per trovare le risorse adeguate. Ci riferiamo al taglio di spesa improduttiva come per spettacoli ed iniziative con zero ritorno per la comunità. E perché no, ci permettiamo che un taglio alle indennità di carica così come proposto in campagna elettorale da qualche gruppo vicino ad un attuale assessore. Non farebbe male.

Il gruppo consiliare "La BAGNARA CHE VOGLIAMO"