Canone idrico, la "Bagnara che Vogliamo" ringrazia il Sindaco per il regalo di Natale

La BagnaracheVogliAmo - Logo

BAGNARA CALABRA - E' di questi giorni la consegna delle bollette per il pagamento del canone idrico per l' anno 2022. Un bel regalo, non c'è che dire, considerato che l'anno che sta per concludersi passerà alla storia per aver segnato la più grave crisi idrica degli ultimi 50 anni dovuta all' incapacità dei nostri amministratori. E, come se non bastasse, chiedono il versamento del canone 2022 dopo aver fatto pagare quello del 2021 nell' ultima primavera.