Il Parlamento europeo approva un programma di valorizzazione dei talenti nelle regioni d’Europa, Nesci (FDI-ECR): "Risultato dedicato ai nostri giovani"

Denis Nesci "Nel corso di questa iniziativa - spiega l'eurodeputato - si prevedono azioni come l'individuazione di opportunità di collaborazione e di conoscenze trasferibili da altre regioni per migliorare le strategie già esistenti, lo sviluppo di capacità, l'individuazione di fonti di finanziamento e il finanziamento aggiuntivo per l'assistenza tecnica, al fine di sostenere gli enti regionali che hanno aderito al progetto della 'Trappola dei talenti'.

Si tratta di un programma ambizioso, che mira a dare un nuovo impulso alla riqualificazione professionale e al miglioramento delle competenze, soprattutto per le aree piu periferiche dell'Europa". "Grazie al lavoro svolto negli ultimi mesi in Commissione Regi da relatore ombra, siamo riusciti a portare al voto ed approvare un testo equilibrato e determinante per il futuro dei nostri giovani". "È necessario impegnarsi al massimo - conclude l’eurodeputato calabrese - per garantire ai giovani il diritto di rimanere nella propria terra, ed è quello che stiamo facendo".