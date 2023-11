Oggi Salvini in Calabria: battesimo MSC CELESTINO MARESCA al Porto di Gioia, inaugurazione sede Lega Reggio e convegno in Regione

Salvini in Calabria<<Lunedì 20 novembre 2023 il Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini sarà in Calabria. In mattinata, sarà al Porto di Gioia Tauro, in occasione dell’attracco e della cerimonia di battesimo di MSC CELESTINO MARESCA, una delle navi portacontainer più grandi ed a più basso consumo di carburante al mondo.

L’evento si terrà presso il Medcenter Container Terminal in occasione del suo 30° Anniversario. A seguire, il Segretario Federale si porterà a Reggio Calabria e alle ore 14.30 sarà l’inaugurazione della nuova sede del partito in Via Domenico Muratori n. 41/c, con, a seguire, Conferenza stampa e incontro militanti. Infine, alle 17.00 in Regione, presso la Sala Monteleone, per incontro su “Sviluppo, Infrastrutture e Trasporti”. Nella serata di ieri, invece, vi è stato un incontro, tra il comitato provinciale del partito, con la presenza del Commissario Regionale, Giacomo Francesco Saccomanno, e i consiglieri comunali Armando Neri e Mario Cardia. L’occasione per una presentazione e l’apertura di un dialogo che dovrebbe portare ad un percorso comune. In relazione, invece, alla visita del Vice Premier e Ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, oltre che Segretario Federale, grande entusiasmo nel partito per un leader nazionale che, ancora una volta, dimostra di quanto sia attaccato alla Calabria e di come ci tenga ad essere vicino ai calabresi per sostenere una crescita economica ed occupazionale>>.

Lo dichiara il Commissario regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno