Primo Consiglio comunale a Rosarno, assegnate dal sindaco Pasquale Cutrì le deleghe assessorili

Primo Consiglio comunala RosarnoAnimata la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale post Commissariamento a Rosarno, attesissima e “tesissima”, ha comunque soddisfatto le curiosità dei cittadini uditori. L’apertura non sarebbe potuta partire diversamente. Moltissima la cura mostrata nei saluti del Dott. Pasquale Cutrì, nelle vesti del neo sindaco della cittadina di Rosarno. Non ha dimenticato nessuno: Forze dell’Ordine, la stampa, la Commissione Straordinaria, Autorità religiose, Associazioni, il personale del Comune, candidati eletti e non eletti, famiglie e soprattutto gli elettori e le elettrici che hanno reso possibile il riassetto comunale con questo nuovo e complesso indirizzo.

Pasquale Cutrì, Marica Rossi, De Maria Teodoro,Pronestì Antonino, D’Agostino Giulia, Macrì Alessia, Rachele Antonio, Lavorato Arturo, La Torre Giuseppe Antonio, Brosio Antonino, Brilli Michele, Porretta Emanuela,ItalianoMichele Filippo,Bruzzese Francesco, Naso Maria Domenica, Costantino Vincenzo Francesco, Ferrarini Cosma sono i nomi di chi governerà per i venturi cinque anni a Palazzo San Giovanni. Una volta eletti ed approvati del Civico Consesso il Presidente nella persona di Antonio Rachele, ed il più giovane tra gli eletti il Vice Presidente Vincenzo Costantino, subito sono state rese immediatamente esecutive le assegnazioni e si è corsi immediatamente alla discussione dei successivi punti all’ordine del giorno. Numerosi i punti all’ordine del giorno, tutti discussi ed approvati all’unanimità. Confermati i tre Gruppi Consiliari delle corrispondenti tre liste, a partire dalla prima “Rosarno bene comune” con il capogruppo Cosma Ferrarini, della terza “Rosarno prima di tutto” con capogruppo Michele Filippo Italiano, lasciando ovviamente la fetta più grande alla lista vincitrice numero due “Obiettivo Rosarno”.

Ripresentate le assegnazioni dei relativi assessorati e le deleghe anche fuori Giunta, il Sindaco ha elencato aree di pertinenza e compiti da svolgere entro i circuiti sia della Giunta che dell’intera Assise Comunale. Alla carica di Vicesindaco è proclamato De Maria, con delega ai Lavori pubblici, al Servizio Cimitero e al Servizio di trasporto scolastico; Assessore ai Servizi sociali D’Agostino e Rossi, alla prima toccherà gestire la questione centri d’accoglienza e Servizio contenzioso, alla seconda sono affidati l’Accoglienza degli immigrati, la Tutela dei minori, servizio di Assegno di maternità, servizio della Pubblica Istruzione e Servizio della Protezione Civile, bipartizione questa dell’Assessorato ai Servizi Sociali unica nella storia. Ad Arturo Lavorato è stata affidata la delega ai Servizi di Polizia Locale, Sportello Unico Attività Produttive, Servizio manutenzione, Verde pubblico, Servizio illuminazionepubblica, Servizio rete idrica, Servizio Monitoraggio della Spesa, Servizio Informatico Comunale e Servizio patrimonio; all’Assessore Antonino Pronestìvanno il Servizio Personale e Ambiente, Servizio Spettacoli. Per quanto riguarda le deleghe extra Giunta è Giuseppe Antonio La Torre il referente del Sindaco per l’Associazionismo; alla consigliera comunale Alessia Macrì va la delega allo Sport; alla consigliera Emanuela Porretta spettano il Servizio Moda, l’Imprenditoria femminile e giovanile, la Valorizzazione delle materie prime e del territorio.

Infine è al consigliere Brosio che è affidato il compito di collaborare con il Sindaco in materia di cultura e scienza e soprattutto per il progetto “Rosarno capitale italiana della cultura”. Pochissimi gli interventi durante l’incontro propedeutico alla neo amministrazione e, nonostante si siano più volte rimarcate le presenze giovanili, sono state quelle più mature a far sentire la propria voce e la propria prima presa di posizione nei confronti delle decisioni del Primo Cittadino e del suo gruppo. Come già dichiarato nei giorni scorsi, ed ancora ribadito, la carica di Vicesindaco spetta a Teodoro De Maria, assegnazione che, però, nel corso del Consiglio è stata apertamente contestata dal consigliere Michele Brilli, lamentando mancanza di criterio nel conferimento per competenze ed esperienze e chiedendo con determinazione che sia revocata dallo stesso Sindaco e rivista da parte di tutti i membri dell’adunanza. Non ha certamente temuto l’Ingegnere Brilli a manifestare il suo dissenso, motivando sia, secondo sua visione, la carenza di capacità tecniche da parte del De Maria in termini di mandato ai Lavori pubblici, già ricoperto “con insuccesso” evidenzia lo stesso consigliere durante remota amministrazione della Sindaca Elisabetta Tripodi.

All’insistente richiesta “brilliana” di revoca dell’assegnazione alla carica di Sindaco si risponderà con mozione al prossimo incontro di Consiglio Comunale. Il motore amministrativo deve ancora accendersi e già pare soffra di “ingolfamento preannunciato” da voci di corridoio in fase elettorale. Infine, sedati certi caldi umori del Civico Consesso, tra le note da discutere, e naturalmente coinvolte le parti di maggioranza, vi sono state le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. A questa parte finale sono appartenute tutte le idee progettuali a cui la cittadinanza, impaziente e speranzosa, guarda con fiducia per la necessaria e immediata realizzazione.

Caterina Restuccia