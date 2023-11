BAGNARA CALABRA In risposta al Partito Democratico, nota stampa di Fratelli d'Italia

Fratelli dItalia Bagnara CalabraLeggendo la nota stampa del partito democratico nell’attuale declinazione locale, la parte che ha catturato la mia attenzione è stata quella dove sproloquiavano delle forze politiche del centrodestra nella espressione bagnarese, perché, a loro avviso, non abbiamo tutti i titoli per impartire lezioni di correttezza e rispetto della legalità, in quanto, sempre a loro avviso, colpiti dall’onta dello scioglimento del consiglio comunale per condizionamento mafioso ed il conseguente dissesto finanziario.

Pertanto, io quale rappresentante legale della Forza politica nell’espressione locale, cioè Fratelli d’Italia di Bagnara, secondo loro, non ho i requisiti per impartire lezioni di correttezza e legalità. Nel dare una risposta, a questi “comunistelli” seguaci della signora Schlein e moralisti da mercante in fiera, rappresentanti, solo di se stessi e di qualche famiglio, nel riservare il dovuto rispetto a chi invece, storicamente rappresenta il Partito Democratico a Bagnara da almeno cinquant’anni e fino a l’altro ieri, l’Amico Gregorio Frosina, intanto in premessa devo ricordare che al mio partito, non avendo mai amministrato a Bagnara, non può essere addossata nessuna responsabilità. Se poi nella loro pochezza e rancorosa meschinità, per colpirmi, mi si vuole tacciare di ciò, coinvolgendomi nelle passate amministrazioni, per relazione e legami familiari, così come il nostro rappresentante in consiglio comunale, Vincenzo Bagnato, al quale, invero va riconosciuto il merito di essere andato, insieme all’ex Consigliere Giovanni Oriana, in soccorso all’Amministrazione Frosina, quando elementi intranei, non avendo ottenuto il loro tornaconto personale, tentavano di sfiduciare l’amministrazione, ma grazie ai due consiglieri di minoranza di Fratelli d’Italia, i quali senza chiedere niente o pretendere prebende, come è d’uso e costume dalle vostre parti, solo per l’esclusivo e supremo interesse della cittadinanza, e per evitare un altro nefasto periodo di commissariamento, ed anzi aiutando e collaborando per far uscire dal dissesto il Comune e permettere inoltre di intercettare ed ottenere tutti quei fondi, 40 milioni di euro, da lasciare in eredità ai nuovi amministratori, improvvisati, impreparati ed incapaci di spenderli.

E poi, anche se non dovute, ma da attento osservatore voglio evidenziare, a proposito di correttezza e precisione, voi che perseguite le formalità, indubbiamente a firmare il decreto di scioglimento del Consiglio Comunale per condizionamento mafioso, è stato certamente l’Angelino Alfano quale ministro dell’interno del tempo, ma quello che voglio rimarcare invece, che chi ha sostanzialmente svolto il lavoro propedeutico a preparare e consentire, lo scioglimento, studiando ed ideando la trama, preparando le scenografie, e scrivendo persino le battute del copione per gli attori, è stato il “Regista occulto”, amico, compagno ed anche compare di qualcuno di voi, propugnatori della moralità e della legalità a convenienza, solamente che l’autore abbia dimenticato di assegnare la parte del “mafioso” condizionatore, e poiché, tra le Carte non è stato individuato nessun mafioso e che quindi, anche se poi, nessuno degli amministratori condizionati, sia stato rinviato a giudizio o condannato, ma tanto non aveva importanza, in quanto, quello che si voleva ottenere era proprio lo scioglimento per mandarli a casa, d’altronde questa è stata una trama abbastanza utilizzata e fatta replicare in molti teatri della provincia reggina. Poi per il conseguente “dissesto finanziario“, c’è tanto da scrivere, anche se c’è ancora da aspettare perché la Commissione della Critica deve deliberare. Ma comunque, nel sottolineare l’anomalo dichiarato dissesto, io da attento lettore di bilanci, per via della mia pregressa attività lavorativa, qualche quesito me lo sono posto, come ad esempio:

- sono stati inseriti, quali debiti, fatture già pagate dall’ ente per importo di euro 1.200.000;

- è stata inserito nel dissesto un contenzioso, promosso da eredi di un ricorrente, per un importo di 900.000 euro, non essendo un debito certo, liquido ed esigibile;

- alla data della delibera di dissesto nelle casse comunale, come evidenziato dai documenti contabili della banca tesoriere ,vi erano in cassa euro 3.900.000;

- sono stati aggiunti euro 1.500.000 di debiti fuori bilancio effettuati dai Commissari nonostante in cassa vi erano i fondi per poter pagare;

- inoltre hanno inserito 1.800.000 euro di debiti nei confronti di Sorical che dagli accertamenti in verità erano dovuti soltanto 340.000 euro;

- ed infine la relazione del Revisore dei conti, è pervenuta in Comune, tramite una pec di 21 pagine, ma guarda caso, tutte le 21 pagine erano completamente bianche, e questo lascia da pensare, quando si dice, scusate il sarcasmo, più chiaro di così!

Fin qui la risposta politica, ma ora concludo col dare anche una risposta filosofica a questi falsi profeti della morale, che si permettono di ergersi a giudicare noi, se abbiamo tutti i titoli per impartire lezioni di correttezza e di rispetto della legalità. La mia risposta può sembrare piccata, risentita e senz’altro lo è, in quanto, quando qualcuno scrivendo, si permette di esprime giudizi preclusivi, a me da molto fastidio, soprattutto se poi chi scrive non si firma con il proprio nome, ma si dilegua, diluendosi in un generico “coordinamento“ perché non facendosi identificare, non dà la possibilità a chi deve rispondere, di comprendere il senso, magari l’opinione diversa e pertanto la risposta dev’essere sferzante.

Quindi a questi dell’anonimo coordinamento, che si reputano e professano assertori della moralità, se dico a uno "porco" per i suoi gusti sessuali esprimo un giudizio morale, se lo dico perché ha fatto soffrire qualcuno per cattiveria o interesse, esprimo un giudizio etico, e c'è una bella differenza.

Ecco, io ritengo di essere molto etico e poco morale, perché l' etica ha a che fare con i valori universali, con il bene e il male; la morale è molto soggettiva, perché riguarda le convenzioni sociali, la cultura e i tabù inerenti ad essa, e può variare tantissimo per paese e per epoca storica.

Rubare, uccidere, togliere la libertà, sono atti contrari all’Etica. Andare nudi, essere disinibiti, andare a letto con chicchessia, per esempio, sono scelte personali di vita. Se non causano violenze e soprusi, rientrano nella morale di ognuno, non c'entrano con l'etica. Ma quando la morale diventa pregiudizio, non è più nemmeno morale, ma moralismo, che è una brutta cosa.

Persone molto moraliste possono addirittura giustificare anche atti di violenza e di ingiustizia in nome della difesa di presunti valori, che sono solo imposizioni culturali. Oggi si fa molta confusione tra Etica e Morale, al punto da non essere più né etici né morali, perché i valori stessi sono andati smarriti. O si usano strumentalmente, che è un gioco ancora più sporco.

Mi è capitato spesso di parlare del Bushido, il codice d’ onore dei Samurai. È un buon esempio di etica profonda: non conta la vittoria, ma essersi battuti con onore, ovvero rettamente. Perdere esenti da macchia è preferibile a vincere in modo indegno. Se prendo in considerazione l’attuale mondo politico bagnarese e chi in atto lo rappresenta, chi potrebbe definirsi etico? Direi che siamo messi piuttosto male.

“Avrei potuto farvi male. Tanto male.

Ma io non sono come voi.” Paolo Caratozzolo-Commissario del Circolo di Bagnara di Fratelli d’Italia

