BAGNARA CALABRA "La Bagnara che VogliAmo" replica alla nota del Partito Democratico

La Bagnara che Vogliamo - Gruppo Consiliare La strenue difesa PD sull' operato della maggioranza sembra essere di corto respiro. È comprensibile lo stato d'animo dei dirigenti del partito ma è fin troppo evidente che le pezze addotte a supporto, sono peggio dei buchi prodotti dall' amministrazione. È vero che 18 mesi sono pochi per chiunque amministri, ma pensiamo che siano stati più che sufficienti per dimostrare l'incapacità a gestire l'ente su tutti i fronti. Ma ancora con la storia dei neofiti e della mancanza di personale negli uffici?

Quando si tratta di spendere centinaia di migliaia di euro per spettacoli ed eventi culturali, beh allora stanno facendo bene; quando invece c'è da portare risultati di un certo tipo (scuole, porto, opere pubbliche etc..) allora sono nuovi, vanno capiti e giustificati, nonostante vecchi amministratori e tecnici presenti in giunta. Questa la linea difensiva delle segreteria democrat. Ma fa acqua da tutte le parti viste le omissioni sulle indennità di carica (più che raddoppiate con questa Giunta), sulla spesa folle dei fari sul Caravilla (20 fari a soli 22,936 euro) sulle batoste amministrative del Tar, sul cospicuo contenzioso in atto (e generato in questa consiliatura), sulle strade pubbliche chiuse senza ordinanze, sui contributi esclusivamente concessi ad associazioni amiche, sulla crisi idrica nel paese che non si registrava da 50 anni, sui lavori pubblici fermi al palo, sul balletto kafkiano dei concorsi pubblici, sul sociale scomparso dall'agenda di governo, sullo sconsiderato taglio di alberi per le vie del paese, sul record negativo dei finanziamenti ricevuti per lavori pubblici (in 18 mesi neanche un euro: nessun comune peggio di Bagnara), e per ora ci fermiamo qui.

Sulla trasparenza amministrativa stendiamo un velo pietoso, perché nemmeno con una iperbole letteraria riusciremmo a dare il senso del vuoto cosmico generato dalla mancanza assoluta di questo strumento giuridico dall' attività di governo. Su tali questioni è evidente l' imbarazzo dei Piddini nel non affrontarli o, semmai, trattari timidamente. Vi capiamo, il vostro compito è veramente molto ma molto arduo, e di pazienza ne serve parecchia per aspettare che gli eroi portino il tanto agognato cambiamento.