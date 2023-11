Il punto di vista del PD di Bagnara: nota stampa del Coordinamento cittadino

Pd Bagnara Calabra BAGNARA CALABRA - Per senso di responsabilità nei confronti della vasta comunità politica che abbiamo l'onore di rappresentare, come Direttivo e come Coordinamento del PD cittadino sentiamo il dovere di esplicitare meglio alcuni concetti della nota stampa pubblicata nei giorni scorsi, nonché di entrare nel merito dei temi di più ampio interesse per far sentire anche la nostra campana. Prima di tutto non abbiamo inteso difendere il Presidente del Consiglio comunale Stefano Cosentino, per il semplice motivo che non aveva nulla da cui difendersi. Abbiamo solo rimarcato la sua corretta interpretazione del Regolamento comunale contro le pretestuose e sterili critiche dei partiti di opposizione.

Inoltre, prendendo atto del documento politico che le forze di centrodestra hanno legittimamente pubblicato, riteniamo sia arrivato il momento di dare ai cittadini un'altra versione dei fatti, anche per smontare una certa propaganda disfattista che vuole solo alimentare un clima di sfiducia nel popolo che ha scelto il cambiamento decidendo di votare, democraticamente, una lista civica composta da donne e uomini con sensibilità politiche diverse, ma tutti animati da un sincero spirito di servizio. Da parte nostra, rivendichiamo la scelta di stare in questa coalizione e, se mai ci dovessero essere delle discussioni, rimangono al nostro interno, come è giusto che sia, cercando di trovare sempre i punti di incontro e la corretta mediazione per il bene collettivo. Tornando al documento del centrodestra, premesso che rispettiamo le loro legittime critiche all'operato dell'attuale maggioranza di cui fa parte integrante il nostro Partito, vorremmo partire dalle insinuazioni contenute in questo documento, invitandoli ad essere più espliciti, a denunciare eventuali comportamenti poco corretti, sia per chiarezza nei confronti dei cittadini, sia per dare modo agli amministratori di spiegare, di correggere il proprio operato, se non addirittura di tutelarsi in sede legale da eventuali calunnie. In quanto Partito Democratico riteniamo che parlare genericamente di conflitto di interessi è solo un modo di insinuare dubbi, creare false convinzioni e sentimenti negativi nella pubblica opinione. A nostro avviso, queste forze politiche, nella loro espressione bagnarese, non hanno proprio tutti i titoli per impartire lezioni di correttezza e di rispetto della legalità. L'onta dello scioglimento del Consiglio comunale per condizionamento mafioso, firmato dal ministro Alfano, (non certo un estremista di sinistra), e il conseguente dissesto finanziario, se ricordiamo bene, sono da imputare a una delle ultime amministrazioni di centrodestra. Pertanto, accusare l'attuale maggioranza di allegra gestione dei fondi pubblici, ci sembra veramente stravagante, per non dire altro. Ma andiamo avanti. Sappiamo di non vivere nel paese dei balocchi e sappiamo bene che tutto è migliorabile, così come non spetta a noi la difesa d'ufficio di questa amministrazione, ma i cittadini converranno con noi che non si può dare un giudizio completo solo dopo 18 mesi. Non a caso il mandato dura 5 anni, giusto il tempo perchè un'azione amministrativa produca i suoi effetti (anche se a volte 5 anni neanche bastano). Poi il giudizio passa ai cittadini elettori e il loro verdetto sarà inappellabile. L'attuale maggioranza, composta da persone con poca o nessuna esperienza amministrativa, ha il merito di aver soddisfatto quel bisogno di cambiamento della classe dirigente che è venuto dal basso. E anche il prezzo della loro inesperienza, a nostro avviso, è un vantaggio per i cittadini ormai stanchi delle solite logiche di potere e di clientela. A tal proposito, in tema di trasparenza, per esempio, consideriamo positivo che questa amministrazione, a costo di allungare i tempi di esecuzione, abbia deciso di servirsi dei bandi pubblici per assegnare incarichi professionali o esecuzione di lavori, anche quando la legge consentirebbe un'aggiudicazione diretta. Sulla questione del porto, per dirne un'altra, riteniamo che la bonifica dell'area portuale, propedeutica al dissequestro del Porto, non sia stata certo una passeggiata di salute. Oltre tutto, ci risulta che il dissequestro fosse un passaggio imprescindibile per programmare le azioni future, di cui ovviamente attendiamo anche noi gli sviluppi. Sulla raccolta differenziata, invece, consideriamo lusinghieri i risultati raggiunti, come presupposto necessario per un futuro abbassamento della tassa sui rifiuti. E ancora, grazie al percorso intrapreso con la Protezione Civile Nazionale, non si può negare che la recente emergenza incendi sia stata adeguatamente gestita dal Comune, benché in sintonia con le autorità civili e militari. Sulle Scuole c'è ancora tanto da fare. Intanto sono stati finalmente ripresi i lavori del Liceo Scientifico. Mentre si è cercato di alleviare i disagi della chiusura del plesso "Morello" potenziando la manutenzione delle sedi scolastiche, il servizio ScuolaBus e il servizio mensa. Con una rete idrica e fognaria fatiscente e obsoleta, in attesa di interventi strutturali mirati, ci sembra si sia cercato di sopperire al meglio a tutte le emergenze. Il decoro urbano è stato indiscutibilmente migliorato sia nel perimetro cittadino che nelle frazioni. Sicuramente si è investito molto in cultura e spettacoli di un certo livello che hanno valorizzato le nostre Chiese e le nostre piazze. Forse non sono stati accontentati tutti i gusti, ma almeno la gente ha potuto sperimentare cose diverse dal solito. Per concludere, c'è ancora tanto da fare e da migliorare, compresi gli incidenti di percorso, a volte imperdonabili, pur comprendendo che si opera in condizioni disastrose sul piano delle risorse umane disponibili. Anzi, gli amministratori farebbero bene a non farsi prendere troppo dall'ordinario e dalle emergenze quotidiane, pianificando e monitorando, passo dopo passo, tutti gli obiettivi che si vogliono conseguire. Si dice che il tempo sia galantuomo... basta avere pazienza e dare fiducia. E noi abbiamo molta pazienza e siamo anche fiduciosi.

Coordinamento PD Bagnara Calabra