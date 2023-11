Bagnara Calabra, la Soprintendenza chiede conto al Comune sui lavori di illuminazione del Ponte Caravilla

Il Pnte Caravilla illuminato "informazioni al Comune di Bagnara Calabra in merito ad eventuali lavori di illuminazione sul Ponte Caravilla". La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria chiede

"A tal proposito - scrive la Soprintendenza al Comune - si rammenta che detto Ponte è sottoposto a tutela ope legis ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.lgs 42/04, pertanto qualsiasi intervento è subordinato ad autorizzazione di questo Ufficio ai sensi dell’art. 21 del medesimo D.lgs. Si rimane in attesa di urgente riscontro". Ed è probabilmente questo il motivo per cui nei giorni scorsi l'Amministrazione comunale ha provveduto a far rimuovere in tutta fretta i proiettori installati sullo storico Ponte Caravilla. Costo dell'operazione per i 20 proiettori è di € 22.936,0, anche se adesso bisognerà cominciare tutto da capo partendo dalla richiesta delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti. Per effettuare lavori di qualunque genere su beni tutelati è necessario ottenere l’autorizzazione preventiva della Soprintendenza, l’autorizzazione, tra l'altro, è sempre necessaria per tutti i beni appartenenti allo Stato, alla Regione, ad enti ed istituti pubblici e privati che sono considerati ope legis beni culturali, e soggetti alla tutela statale.