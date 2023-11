ROSARNO Presentata la nuova Giunta comunale

giunta rosarnoPresentata la Giunta Comunale a Rosarno, si iniziano a profilare le fisionomie finalmente più evidenti e marcate della nuova Amministrazione datata “Elezioni amministrative 22 e 23 ottobre 2023”.

Emergono alcune conferme sulle voci di corridoio ed ufficiose di alcune deleghe, si attesta un’unicità di delega a due candidate elette come caso singolare nella storia delle amministrazioni locali, e si presenta anche qualche dubbio, qualche incertezza che non tace serenamente lo stesso neosindaco di Rosarno dott. Pasquale Cutrì.

È dal suo stesso mite proferire che si sente una flebile nota di amarezza per la situazione di depressione sociale della cittadina, ma dichiara positivamente prontezza con: “Una Giunta che sarà all’altezza degli immani problemi che ci sono in questa città” e senza tacere un qualche chiaro tentennamento su spazi non ancora definitivamente assegnati come quello dell’Assessorato alla Cultura: “La cultura per il momento l’ho tenuta per me” prosegue il nuovo Primo Cittadino di Rosarno: “…ma al più presto spero di poter delegarla ad un Consigliere”.

Certo è che a spuntarla per il ruolo di Vicesindaco è stato il dott. Teodoro De Maria, che ha messo in second’ordine l’esperto ex Assessore, di un decennio fa ormai, Michele Brilli, grazie al criterio adottato dal Sindaco e dal suo gruppo della rappresentanza data al più votato.

Fisiologica la supremazia del De Maria che, come candidato afferente dalla zona Bosco di Rosarno, da anni ago della bilancia per gli equilibri e le vittorie nelle amministrative rosarnesi, ha ottenuto candidamente la poltrona vicesindacale e la delega per l’Assessorato ai Lavori Pubblici.

A ruota seguono Giulia D’Agostino, supportata dall’altrettanto giovane Marika Rossi, con la delega ai Servizi Sociali; Arturo Lavorato con delega ai servizi di Polizia Locale, Sportello Unico Attività Produttive, manutenzione verde pubblico, illuminazione, rete idrica, acquedotto, Servizio Monitoraggio della Spesa, Servizio Informatico Comunale;Antonino Pronestì con delega al Servizio Personale e Ambiente, Servizio Spettacoli; Giuseppe Antonio La Torre referente del Sindaco per l’Associazionismo; Alessia Macrì con delega allo Sport; Emanuela Porretta con delega all’Imprenditoria femminile e giovanile.

Adesso ai nuovi timonieri della neo Amministrazione non spetta altro che dirigere la potente nave, seguendo il soffio dei giusti e forti venti, verso il porto sicuro della salvezza per un Comune sotto costante pressione, con disagi economici notevoli, ma con una grande voglia di riscatto.

Caterina Restuccia