BAGNARA CALABRA Lavori pubblici, Mario Romeo "La Bagnara che VogliAmo" replica all'assessore Randazzo

Mario Romeo - La Bagnara che VogliAmoEgregia Assessora,

suscita parecchia ilarità il suo intervento sui lavori della piazzetta De Flotte a Solano. Si evince, difatti, che non gode di una buona informazione sulla cronistoria del progetto: forse perché si occupa di altro visto che la sua delega assessoriale prevede altre sfere di competenza. E poi perché lei risponde piccata, più per consolidare il suo essere di Solano, che non per altro.

Per quanto concerne la variante da lei citata, riguardante i lavori della piazzetta De Flotte, la invito ad andare a rileggere attentamente quanto in suo possesso e noterà, assieme a chi le ha fornito le informazioni a riguardo, che alla fine i fondi sono rimasti a disposizione dell' Ente. Nello specifico la variante da lei menzionata ha a che fare solo per gli interventi a Ceramida e a Pantano de' Limbi, il resto è rimasto immutato. Si accorgerà (vi accorgerete) che i due progetti sono sovrapponibili. Sulla vaga affermazione della presunta sparizione dei fondi per Solano, la inviterei ad essere più precisa e non a vagheggiare con siffatta superficialità. Dica lei quanto di sua conoscenza altrimenti colga l'occasione per rimanere in silenzio.

A questo punto, ritengo alquanto probabile che per il solettone non in sicurezza costruito sulla piazzola del Malopasso, a Marinella, ci risponderà colui o colei che cura l' orticello di quel Rione e non chi ha la delega al ramo (lavori pubblici).

Altresì, la sua comunicazione, prolissa ed avventata, sconfina su un territorio molto scivoloso come l' accesso agli atti, in molti casi negata alla minoranza, la cui competenza appartiene esclusivamente agli uffici preposti e non alla Giunta. Dovrebbe saperlo lei che non è nuova in politica. E tale diritto non è a discrezione, ma è un obbligo amministrativo che si conclude non con una comunicazione che gli atti sono disponibili alla visione ma, nella fattispecie, con l' estrazione delle copie richieste. Questo è garantito alla minoranza consiliare al fine di poter esercitare la cosiddetta azione di controllo, che noi continueremo ad espletare solo nell'esclusivo interesse dei cittadini Bagnaresi.

Il resto sono solo parole e come tali li porterà via il vento. I fatti dimostrano invece come la presunzione, il pressapochismo e la poca capacità siano i tratti distintivi di questa maggioranza.

Mario Romeo

Capogruppo La Bagnara Che VogliAmo