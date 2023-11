"Riecco il Partito Democratico", il centrodestra chiede ai Democrat di confrontarsi sui temi di politica locale

Loghi CentrodestraBAGNARA CALABRA - E riecco il Partito Democratico che per la terza volta in quasi 18 mesi, va in difesa dei propri iscritti quali componenti dell'attuale maggioranza dell'Amministrazione Comunale. Questa volta esce allo scoperto per stare dalla parte del Presidente del Consiglio. Va ricordato che in democrazia si discute sulla base della contrapposizione politica, ed al Presidente Cosentino, nessun attacco personale e nessuna offesa è stata rivolta. È sembrato in maniera evidente un normale scambio di vedute.

Ma se il PD si affaccia alla politica solo per schierarsi con i suoi iscritti e non per confrontarsi sui grandi temi di politica locale, si vede che è a corto di idee e di proposte. La politica e più in generale i nostri concittadini sarebbero curiosi di sapere cosa pensi il Coordinamento del PD riguardo l'attività di governo dell'amministrazione PISTOLESI, e vista l'assenza prolungata dal dibattito cittadino, vorremmo aprire un tavolo di confronto SU:

- SCUOLE chiuse;

- Eccessivo ricorso a SPESA CORRENTE IMPRODUTTIVA;

- CONFLITTO DI INTERESSE in seno alla maggioranza;

- INDENNITÀ DI CARICA raddoppiate rispetto al passato;

- ATTI ILLEGITTIMI sul Porto e altro, vedi sentenze del TAR;

- OPERE PUBBLICHE ferme al palo;

- Balletto sui CONCORSI pubblici;

- TRIBUTI sempre al massimo;

-TRASPARENZA AMMINISTRATIVA che è diventata una chimera;

- SERVIZI (ACQUA-RIFIUTI-FOGNE) strapagati ma di scarsa qualità;

-MAXI spesa per EVENTI e SPETTACOLI senza nessun ritorno.

L'elenco è ancora molto più lungo ma ci fermiamo ai macro-problemi per non farla troppo lunga. I PD locale e quello metropolitano hanno benedetto la lista "Insieme per un futuro". Qualche esponente di spicco del PD cittadino si è spinto oltre sostenendo, in sede di presentazione della lista, che icandidati di quella lista erano dei VERI E PROPRI EROI che si sacrificavano per cambiare il paese. Oh sveglia o siete ancora in letargo e non vi state accorgendo che il Paese sta arrancando su tutti i fronti grazie a questa scellerata amministrazione. Aprite gli occhi e fate un analisi seria e di SOSTANZA piuttosto che rendere dichiarazioni che prescindono dall'affrontare i VERI PROBLEMI del paese.

I Coordinatori di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, UDC

Paolo Caratozzolo, Carmelo De Leo, Virginia Parisi, Pio lenco