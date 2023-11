BAGNARA CALABRA "Incredibile ma vero", l'Assessore Randazzo replica alla nota stampa del gruppo "La Bagnara che VogliAmo"

Angela Randazzo In riferimento alla nota del Gruppo Consiliare di Minoranza “La Bagnara che Vogliamo” del 3 novembre 2023 diffuse a mezzo social e dalla stampa locale dal titolo “INCREDIBILE MA VERO” mi corre l’obbligo di ristabilire la verità volutamente e illecitamente stravolta dagli stessi componenti del gruppo.

Con la delibera N°188 del 14/09/2023 avente ad oggetto: - “Infrastrutture Sociali Legge 160/2019. Annualità 2023. Approvazione progetto FTE”- la Giunta Comunale approva il progetto di realizzazione di un’ Area Giochi per bambini in Piazza Paolo De Flotte in Solano Inferiore e di un impianto sportivo attrezzato per la pratica di più discipline sportive in Piazza Alba Loc. Porelli di Bagnara Cal. Come dettagliatamente riportato in delibera si tratta di interventi realizzati attingendo al contributo per investimenti in Infrastrutture Sociali Legge 160/2019 Annualità 2023 e non a fondi di bilancio come erroneamente o intenzionalmente dichiarato dal Gruppo Consiliare di minoranza. Questa Maggioranza, attenta dal proprio insediamento ai bisogni dell’intero territorio comunale e la cui azione amministrativa è volta il più possibile all’erogazione degli stessi servizi su tutti i Rioni e sulle Frazioni, ha inteso di voler riservare l’annualità 2023 del Fondo per le Infrastrutture Sociali alla Frazione di Solano e al Rione Porelli, che ancora non ne avevano beneficiato e di destinare la somma ad un fine estremamente sociale quale il diritto dell’infanzia al gioco e alla pratica sportiva. In passato, con lo stesso fondo, Annualità dal 2020 al 2022, sono stati eseguiti interventi su Piazza Melarosa (Marinella), Piazza Amendola (Centro) e a breve inizieranno su Piazza Maria SS Annunziata (Pellegrina). Le affermazioni del Gruppo di minoranza non trovano quindi alcun riscontro negli atti deliberativi e determinativi che attestano la provenienza del finanziamento e smentiscono quanto da loro dichiarato. La delibera su citata oltre che le determinazioni del Responsabile UOC 5 Lavori pubblici e manutenzioni, pubblicate e facilmente consultabili all’ Albo pretorio attestano la provenienza del contributo. A riguardo voglio ricordare ai colleghi Consiglieri di minoranza che il Consiglio di Stato con una recente pronuncia ha ribadito che "è principio pacifico quello per cui l'accesso agli atti, ex art.43 d.lgs. n.267 del 2000, da parte dei consiglieri comunali costituisce strumento di controllo e verifica del comportamento dell'amministrazione, in funzione di tutela di interessi non individuali ma generali, ed è pertanto espressione del principio democratico dell'autonomia locale". Per cui con un semplicissimo accesso agli atti anche senza formale richiesta, lo stesso che i Consiglieri di minoranza ci accusano di vietargli, si sarebbero adeguatamente istruiti sulla vicenda. Sulla stessa nota stampa viene riportato una seconda ancor più grave falsificazione della verità ovvero il mancato utilizzo di un precedente finanziamento su Solano. La questione riportata maldestramente dai Consiglieri di minoranza riguarda il finanziamento per Progetti di messa in sicurezza delle Frazioni di Ceramida e Solano per un importo complessivo di 200 mila euro sin da subito non suddiviso equamente tra le 2 Frazioni. Il progetto iniziale prevedeva la realizzazione di interventi di modesta entità su Solano. Per citare il testo riportato sulla relazione tecnica dell’Ingegnere incaricato alla progettazione“ lavori di piccole sistemazioni nella Frazione di Solano Inferiore” mentre alla Frazione di Ceramida e ad interventi più complessi veniva riservata la maggior parte dei fondi. Con gli esigui fondi a disposizione per Solano si è proceduto al rifacimento di un brevissimo tratto di rete fognaria sulla Strada Provinciale, e alla messa in posa di una ringhiera a protezione di una ripida discesa. Altro intervento previsto, a cui si riferisce la minoranza nella nota, ma mai realizzato riguardava il rifacimento di pochi metri quadrati di pavimentazione sulla Piazzetta Paolo De Flotte che le radici di due alberi di magnolia avevano sollevato e reso impraticabile e pericolosa per i pedoni. Subito dopo l’insediamento di Giugno 2022 nel volere dare seguito alla messa in sicurezza della Piazzetta in questione chiedo all’Ufficio preposto di conoscere le motivazioni della non realizzazione dell’opera. Dalla lettura e dall’ analisi degli atti, l’Ufficio riscontra l’impossibilità di proseguire nell’opera (mai appaltata) in quanto questo ultimo piccolo intervento su Solano scompariva dalla Perizia di Variante in corso d’opera senza aumento di costo trasmessa dall’Ing. progettista in data 2 Dicembre 2021 e acquisita all’Ente con prot. N° 29533 del 7 dicembre 2021. Cito testualmente quanto riportato nella suddetta Perizia al paragrafo 2. Analisi tecnica ed economica: “Il 20 settembre u.s., in apposito incontro presso la sede comunale alla presenza del R.U.P., del rappresentate dell’impresa esecutrice Ing…… e del Vice Sindaco, veniva rappresentato che durante l’esecuzione di lavori in Via Croce, località Ceramida, erano emerse delle problematiche (imprevisti e imprevedibili) inerenti la presenza di sotto servizi…Pertanto si ritiene che ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’art. 106 comma 1 che prevede la necessità di modifica determinata da circostanze impreviste e imprevedibili ….. Le opere aggiuntive da eseguirsi non alterano le previsioni di spesa progettuale. Per tali circostanze si è ritenuto opportuno promuovere la redazione di una perizia di variante e suppletiva. Si riporta il quadro economico di perizia dal quale si evince che la perizia non comporta alcuno incremento di spesa rispetto a quanto previsto in progetto” Dunque il costo dell’intervento rimane invariato, sulla planimentria generale degli interventi tav N. 5 allegata alla perizia vengono riportati solo i lavori su Ceramida e scompare definitivamente l’intervento di sostituzione della pavimentazione della Piazzetta di Solano. Premesso che non è mia intenzione né competenza discutere sulle reali criticità emerse in corso d’opera su Ceramida. Tuttavia mi chiedo se il Vice Sindaco firmatario della nota insieme al suo Gruppo, abbia informato i suoi Consiglieri di essere a conoscenza della perizia avendo partecipato egli stesso all’incontro in cui venivano rappresentate all’amministrazione in carica le criticità tali da decidere di spostare l’intero finanziamento su Ceramida ed escludere definitivamente Solano. Malafede, dimenticanza o incompetenza anche in questo caso? Quello che è certo è l’ennesimo buco nell’acqua dell’esperto Gruppo Consiliare di Minoranza nel palese tentativo di mettere in cattiva luce l’operato dell’Amministrazione Pistolesi e l’ignobile speculazione politica poggiata su falsità di cui ormai troppo spesso si rendono fautori. Ma se questo genere di attacco mi lascia tranquilla e serena ciò che però particolarmente mi indigna è l’interesse mostrato dalla minoranza verso la potatura prima e l’estirpazione poi, dei due alberi di magnolia a Solano. Da cittadina prima ancora che da Amministratore, avrei gradito la stessa disapprovazione e maggior sdegno per la demolizione di un bene architettonico e culturale quale la Fontana storica della Piazza Stazione (attuale Piazza Amendola) composta da una bellissima vasca con modellatura e nella parte superiore da un altorilievo con lo stemma della cittadina. Ricordo che Piazza Amendola è stata oggetto dello stesso tipo di finanziamento previsto oggi per la Piazza di Solano. Considerata la gravità delle dichiarazioni fatte chiedo al Gruppo Consiliare “La Bagnara che Vogliamo” di voler produrre apposita rettifica a quanto dichiarato. Viceversa con atti alla mano di voler smentire questa mia nota.

L’Assessore Dott.ssa Angela Randazzo