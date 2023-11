BAGNARA CALABRA "Quando la forma è sostanza": nota stampa del Partito Democratico

Franco Triulcio Premesso che stiamo totalmente dalla parte del nostro consigliere Stefano Cosentino il quale, nella veste di Presidente del Consiglio Comunale, nella seduta del 27 luglio scorso, ha invitato la minoranza a ripresentare la mozione in questione nelle forme previste dal Regolamento Comunale; premesso che nel gioco delle parti e nella piena libertà di esercizio dei propri diritti, grazie a Dio, ci può stare tutto, ovvero che la minoranza abbandoni l'aula o che si contesti la disponibilità al dialogo e al rispetto delle più elementari regole di trasparenza e di democrazia; sorge però spontanea una domanda apparentemente ingenua e retorica: "perché non sono state osservate le indicazioni del Presidente del Consiglio di ripresentare la mozione nel rispetto formale del Regolamento Comunale, ovvero corredata di oggetto e di proposta di deliberazione?"

Certamente non per incompetenza, data la notevole esperienza politica degli attori, nè sicuramente per negligenza. Chi fa politica sa, o dovrebbe sapere, che nelle Istituzioni la forma è sostanza. Altra domanda retorica: non era forse loro interesse inchiodare la maggioranza e costringerla a discutere di temi importanti come il Porto e la Scuola Morello? Vorremmo evitare illazioni o ipotesi fantasiose. Diciamo solo che, in questo caso, forse è la minoranza ad aver perso (volutamente?) un'occasione di confronto su temi di notevole rilevanza per la comunità. Di contro, continuare nella polemica o impartire "lezioni" sull'importanza del dialogo e dell'ascolto, come abbiamo letto in queste ore, non aiuta certo a costruire quel clima di "sano" confronto per il bene del paese, di cui ci si riempie la bocca.

Ogni tanto bisognerebbe sfogliare l'album dei ricordi... Scusate se citiamo anche noi qualche frase fatta: " da quale pulpito viene la predica" e "l'esempio è la più alta forma di insegnamento ". A proposito di pulpiti e di esempi, ricordiamo tutti le estenuanti diatribe tra la maggioranza e la minoranza della precedente amministrazione in quanto a indolenza nel rispondere alle innumerevoli interrogazioni presentate. Ovviamente sono frasi che valgono per tutti e in qualunque contesto. Per non predicare bene e razzolare male, ci vuole un animo e una mente sgombra da pregiudizi, libera da risentimenti e che guardi sinceramente al futuro del nostro paese.

IL COORDINAMENTO DEL PD DI BAGNARA - ric e pubbl