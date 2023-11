Lavori di ammodernamento dell'area destinata alle attività di pesca del porto. Bagnato (FdI) evidenzia le criticità presenti nel progetto di variante

ant BAGNARA CALABRA - Sui lavori di ammodernamento dell'area destinata alle attività di pesca nel porto di Bagnara Calabra interviene il consigliere comunale di Fratelli d'Italia e componente del gruppo consiliare "La Bagnara che VogliAmo", Vincenzo Bagnato. In particolare Bagnato evidenzia le numerose criticità presenti nella variante ai lavori approvata in corso d'opera, con il Comune assegnatario di fondi destinati al settore della pesca che "non tiene conto di un finaziamento che punta a favorire una maggiore competitività della filiera ittica e alla riduzione dell’impatto ambientale”.

Numerosi gli interrogativi posti dall'esponente politico di Fratelli d'Italia che riguardano la recinzione delle aree del porto, l'impianto elettrico, idrico, antincendio, ed il marciapiede dissuasore. Bagnato ricorda come "il progetto di variante, al fine di migliorare la sicurezza delle aree indicate nel progetto, prevede la rimozione delle recinzioni fatiscenti e l’istallazione di nuove recinzioni idonee ed evitare un accesso incontrollato oltre che annullare il pericolo di caduta di persone, con l’installazione di due barre automatiche, tramite badge per chi è autorizzato all’accesso. Il progetto storico ai fini di consentire l’accesso ai soli pescatori addetti, aveva previsto ed era stata installata la barra all’ingresso del molo di sopraflutto>>.

Per quanto riguarda l'impianto elettrico invece l'idea progettuale era quella di <<dotare il settore della pesca di distributori di servizi, e di migliorare le condizioni di illuminazione della banchina sud ovest destinata alla pesca. I lavori per la posa della torre faro per l’illuminazione della banchina sud ovest, per quanto nella relazione di variante, non sono stati eseguiti in quanto la struttura di fondazione esistente nella quale era prevista l’installazione della nuova torre faro risulta essere gravemente compromessa, è posta all’interno di un’area interdetta dove l’azione delle mareggiate negli anni scorsi ha avuto un grave impatto su tutta l’area circostante>>.

Anche l'impianto antincendio finisce nel mirino del consigliere comunale di Fratelli d'Italia che evidenzia come <<nel progetto originario era prevista la sostituzione del gruppo pompe antincendio, idoneo al prelievo in mare, mantenendo lo sviluppo esistente, ed installando n. 12 idranti sottosuolo all’interno dei relativi pozzetti in sostituzione di quelli divelti dal mare o non funzionanti. Nel progetto di variante si prevede di sostituire il gruppo pompe esistente, variando la lunghezza della linea, indicandone un diametro (senza calcolarlo), trasformandolo da prelievo di acqua salata in acqua dolce>>.

Le perplessità di Bagnato riguardano anche il marciapiede dissuasore: <<il progetto originale prevedeva il ripristino nella banchina nelle parti spazzate via dal mare, collocato all’interno di una delle aree attualmente interdette. Il progetto di variante invece prevede di non realizzare il marciapiede dissuasore nell’area prevista dal progetto originale, visto che la stessa è strutturalmente compromessa, bensì di realizzarlo lungo tutta la banchina a servizio dei pescatori (circa 230 mt), per evitare il rischio di caduta in mare di vetture o autocarri che frequentano il molo, e sul marciapiede saranno installati in 12 idranti antincendio e 4 colonnine servizi come previsto dal progetto originale>>.

Bagnato specifica infine che <<la recinzione già installata su tutto il confine a nord del porto non è in orsogrill come quella preesistente nella strada confinante zona “Puerto Nino’” e come è opportuno che sia, più che altro appare come la recinzione di un pollaio. Inoltre la nuova torre faro non verrà realizzata perché la struttura di base risulta essere gravemente compromessa, e che ricadrebbe all’interno di un’area interdetta dove l’azione delle mareggiate ha avuto un grave impatto su tutta l’area circostante, e dove loro giustamente, lì vicino hanno collocato l’impianto antincendio, quindi la regola vale soltanto, per la torre faro. L’impianto antincendio giustamente è passato da usare acqua di mare, che è abbondante, inesauribile e di facile reperibilità, ad acqua dolce, visto che nel periodo estivo abbonda in tutto il paese>>.

Nel concludere Vincenzo Bagnato pone alcuni interrogativi <<il primo, la variante da chi è stata autorizzata, dall’amministrazione, dalla Capitaneria, dal Genio civile Opere Marittime, dai Vigili del Fuoco o da altri Enti che dovevano dare il loro parere? il secondo, se invece di variare il sistema antincendio, si fosse ripristinato il sistema esistente, utilizzando l’acqua di mare, l’incendio avvenuto in data 20 ottobre 2023, sarebbe stato domato? l’imbarcazione da pesca bruciata, si sarebbe salvata? Il terzo, il marciapiede realizzato nel molo esterno, per passare una nuova linea antincendio, non è superfluo? Non sarebbe stato più opportuno recuperare il canale già esistente (perché esiste già un canale dove passa la vecchia linea)? Ed ancora le modalità di posa degli idranti, è idonea? Ed il marciapiede e l’impianto, sono in grado di resistere al mare in tempesta? O verranno spazzati via? Per non parlare del bando inviato al SUAP per la progettazione dello studio di fattibilità e del progetto esecutivo del Molo di sopraflutto del porto, per un importo a base di gara di oltre € 600.000,00, su un finanziamento complessivo di € 9.500.000,00. Perché lo studio meteo marino non è stato oggetto del bando? Perché lo studio meteo marino è stato oggetto di assegnazione diretta ad uno studio di ingegneria? Perché se tale studio di ingegneria, altamente qualificato, ha optato di accettare tale incarico e di conseguenza (si presuppone) di non partecipare al bando della progettazione? È doveroso anche chiedere, ma il frazionamento della progettazione, dello studio del moto ondoso, è ammissibile, e non tanto dalle norme sugli appalti, ma dalle regole del buon governo e della trasparenza? Ed infine l’appalto integrato, non poteva essere una soluzione più idonea? Non avrebbe consentito una riduzione dei tempi (una solo gara per progettazione e lavori)? Non avrebbe dato alla Comunita di Bagnara Calabra di poter avere più progettazioni (e non curriculum) su cui scegliere>>?

